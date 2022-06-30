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Seray Kaya'nın “Bir Küçük Gün Işığı" dizisindeki partneri belli oldu

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Seray Kaya’nın “Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki partneri belli oldu

Temmuz ayında sete çıkacak olan atv ekranlarının merakla beklenen “Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Seray Kaya'nın ardından erkek başrol oyuncusu da belli oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı"nın erkek başrol oyuncusu da belli oldu. Ekranın sevilen ismi Berk Oktay, atv'nin yeni sezonda izleyici ile buluşacak iddialı dizisinde Seray Kaya'nın partneri oldu.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizide Seray Kaya Elif, Berk Oktay ise Fırat karakterine hayat verecek.

İKİLİ İLK KEZ OKUMA PROVALARINDA BİR ARAYA GELDİ

İkili NGM'de gerçekleşen okuma provasında ilk kez bir araya gelerek objektiflere birlikte poz verdi. Cast ve ön hazırlık çalışmaları devam eden dizi Temmuz ayında sete çıkacak. Sıcacık anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni sezonda atv'de.

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