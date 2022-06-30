Seray Kaya'nın “Bir Küçük Gün Işığı" dizisindeki partneri belli oldu

İKİLİ İLK KEZ OKUMA PROVALARINDA BİR ARAYA GELDİ

İkili NGM'de gerçekleşen okuma provasında ilk kez bir araya gelerek objektiflere birlikte poz verdi. Cast ve ön hazırlık çalışmaları devam eden dizi Temmuz ayında sete çıkacak. Sıcacık anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni sezonda atv'de.