Hakim’den muhteşem final! Gerçekler açığa çıkıyor
Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan’ın gerçekleştirdiği atv’nin iddialı dizisi “Hakim” Pazartesi akşamı final bölümü ile ekranlara geliyor!
10.Bölüm Özeti:
Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir.
Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir... Ve Azem oyunu başlatır.
Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder. Aklı ve kalbi hala Cerendedir fakat eski kız arkadaşının gönlünü nasıl kazanacaktır?
Gülbahar Azem'le bir olup Kadir'e cephe almıştır fakat mahalleyi geri almak düşündükleri kadar kolay olmaz... Kadir'in aklındaki planla yer yerinden oynar...
Yaseminle evlilik yolunda adım atan Ömer Arif, sevdiği kadını kaybetmenin eşiğine gelir. Savcı Özlem'in eline geçen güçlü bir delille bütün oklar hakimi gösterir... Peki ya Ömer Arif yakalanacak mıdır?
Hakim, Pazartesi saat 20.00'de atv'de!
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