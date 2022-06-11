Hakim’den muhteşem final! Gerçekler açığa çıkıyor

10.Bölüm Özeti:

Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir.

Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir... Ve Azem oyunu başlatır.