‘Kuruluş Osman’ 97. bölümüyle nefesleri kesti! Tüm reyting kategorilerinde açık ara zirveye yerleşti!
Ekranların en fazla izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranındaki 97’nci bölümüyle nefesleri kesti. ‘Kuruluş Osman’ reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesine yerleşti. Kuruluş Osman’ın heyecanla izlenen 97’nci bölümüne senelerce büyük alçaklıklar yapan Barkın Bey’in oyununu ortaya çıkması ve Osman Bey’in Barkın’ı infaz ederek cezasını kesmesi damgasını vurdu.
Kuruluş Osman 97. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,20 izlenme oranı ve %24,16 izlenme payı, AB'de %5,32 izlenme oranı ve %17,10 izlenme payı 20+ABC1'de %7,72 izlenme oranı ve %21,75 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
#DevletOlmaVakti etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.
'Kuruluş Osman'ın 97'nci bölümünde Osman Bey, Moğol Komutanı Cebe ve Romanos'un kurduğu tuzaktan kurduğu oyunla kurtulur. Kendi tuzağına düşen Cebe, Osman Bey'in eline geçer. Romanos ise kaçıp Yenişehir'e sığınır. Selvi'nin ölümüyle yıkılan Barkın Bey'in gözü artık hiçbir şey görmez. Herkesi gözden çıkarmıştır. Osman Bey ve hatunlarına büyük bir tuzak kurma hazırlığındadır. Bala Hatun, Osman Bey'e, Selvi'nin son nefesini verirken kendisine Turgut Bey'in İnegöl'e götürüleceğini Barkın'a söylediğini söyler.
Bala Hatun'un sözleri ardından Barkın'ın ihanetinden şüphe eden Osman Bey'in şüpheleri daha da artar. Osman Bey, Barkın üstüne oyun kurar. Aktemur'u Çobanoğlu Ali Bey'e elçi olarak gönderir. Oğlu Mustafa'nın yaşadığı ve Turgut Bey'i kendisine teslim edeceğini söylemesini ister. Cerkutay'a ise Barkın ve Hüsameddin'i izleme görevi verir. Sorguladığı Cebe'nin konuşmaması üzerine Osman Bey, Barkın'ı ölçmek için Cebe'yi Barkın'a infaz ettirir.
Osman Bey, hem Çobanoğlu Ali Bey'e gerçekleri göstermek hem de hain olduğunu delillendirdiği Barkın'ın foyasını ortaya çıkarmak için Ali Bey'le buluşur. Osman Bey, Çobanoğlu Ali Bey'e gerçekleri anlatırken "Barkın! Gel bura Türkmen'in yüz karası kansız!" diyerek suçlarını itiraf etmesini ister.
Osman Bey'in Barkın'ı sıkıştırmasıyla paniğe kapılan Hüsameddin kaçar. Kaçan Hüsameddin'i Boran yakalayıp getirir. Hüsameddin Barkın'ın Arius'un öğrencisi olduğunu söyleyerek "Tüm oyunları birlikte kurdular. Benim suçum yok... Ben emir kuluyum! Bey yap dedi ben yaptım! Söğüt'ü birlikte patlattılar. Umur Bey… İvaz bey hepsini öldürdü. Nikola'ya... Arius'a, Romanos'a hepsine bilgi sızdırdı" diyerek Barkın'ın bütün suçlarını itiraf eder. Hüsameddin itirafları ve Osman Bey'in ortaya koyduğu deliller sonrası yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın'ın foyası artık ortaya çıkmıştır. Ali Bey ve Oğlu Şehzade Mustafa yaşananlar karşısında şoka girerken Osman Bey pusatını çevirir ve Barkın'ın kellesini alarak cezasını keser.
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