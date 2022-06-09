‘Kuruluş Osman’ 97. bölümüyle nefesleri kesti! Tüm reyting kategorilerinde açık ara zirveye yerleşti!

#DevletOlmaVakti etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.