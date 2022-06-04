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‘İçimizdeki Ateş’in ikilisi Doğan ve Tülin hikayeleriyle dikkat çekecek! Usta avukatlar gençlerin kılavuzu olacak

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Giriş Tarihi: 04.06.2022
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‘İçimizdeki Ateş’in ikilisi Doğan ve Tülin hikayeleriyle dikkat çekecek! Usta avukatlar gençlerin kılavuzu olacak

Atv’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş’in kadrosunda yer alan ünlü oyuncular Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu, zor davaların altından kalkan avukatları canlandıracak. Hikayeleriyle dikkat çekecek olan usta avukatlar gençlerin kılavuzu olacak.

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