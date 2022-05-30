Yargı Savcı Ilgaz öldü mü? Yargı dizisinin sezon finali, birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Sezon finalinde Ceylin ile Ilgaz nikah masasına oturdu. 6 ay sonrasının gösterildiği son sahnede ise Eren Komiser, Ceylin'i sorguladığı sırasında 'Nasıl kıydın? Ilgaz Kaya'yı nasıl öldürdün?' sorusunu yöneltti. Bu gelişmelerin ardından Yargı Savcı Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı? Sezon finalinde Ceylin kimi öldürdü? soruları izleyicinin kafasında dolaşmaya başladı. İşte haberin detayları...

YARGI SAVCI ILGAZ ÖLDÜ MÜ?

Çınar'ın masumiyetinin kanıtlandığı ve Ilgaz ile Ceylin'in ( göz kamaştırıcı bir nikahla tekrar evlendiği bölümde yaşanan 6 aylık zaman atlaması izleyenlere büyük bir şok yaşattı. Sorgu sahnesinde Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmekle suçlanması 'Yargı' hayranlarını birçok yanıtsız soruyla baş başa bıraktı.