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Yargı Savcı Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı? Sezon finalinde Ceylin kimi öldürdü?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Yargı Savcı Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı? Sezon finalinde Ceylin kimi öldürdü?

Yargı Savcı Ilgaz Kaya öldü mü? Yargı dizisi sezon finaliyle pazar günü izleyici karşısına çıktı. Sezon finalinin son sahnesinde izleyiciyi şoke eden bir gelişme yaşandı. 6 ay sonra diye gösterilen son sahnede Eren Komiser, Ceylin'e "Nasıl kıydın? Ilgaz Kaya'yı nasıl öldürdün?" diye soru yöneltti. Bu gelişmelerin ardından Savcı Ilgaz'ın ölüp ömediği araştırılmaya başlandı. Peki, Yargı Savcı Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı? Sezon finalinde Ceylin kimi öldürdü? İşte son gelişmeler...

Yargı Savcı Ilgaz öldü mü? Yargı dizisinin sezon finali, birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Sezon finalinde Ceylin ile Ilgaz nikah masasına oturdu. 6 ay sonrasının gösterildiği son sahnede ise Eren Komiser, Ceylin'i sorguladığı sırasında 'Nasıl kıydın? Ilgaz Kaya'yı nasıl öldürdün?' sorusunu yöneltti. Bu gelişmelerin ardından Yargı Savcı Ilgaz Kaya öldü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı? Sezon finalinde Ceylin kimi öldürdü? soruları izleyicinin kafasında dolaşmaya başladı. İşte haberin detayları...

YARGI SAVCI ILGAZ ÖLDÜ MÜ?

Çınar'ın masumiyetinin kanıtlandığı ve Ilgaz ile Ceylin'in ( göz kamaştırıcı bir nikahla tekrar evlendiği bölümde yaşanan 6 aylık zaman atlaması izleyenlere büyük bir şok yaşattı. Sorgu sahnesinde Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmekle suçlanması 'Yargı' hayranlarını birçok yanıtsız soruyla baş başa bıraktı.

Hemen şunu belirtelim ki, Savcı Ilgaz'ın ölüp ölmediği henüz bilinmiyor. Kaan Urgancıoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmadığına yönelik sorular, yeni sezonda belli olacak. Dizinin yaklaşık 3 ay sonra yeni sezona başlaması bekleniyor.

YARGI 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yargı'nın sezon finalinin konusu şöyle;

İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları; mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz.. Bazen birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, bazen göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktasındadırlar. Sırlara boğulmuş Zafer düğümü çözülmüştür, acaba Ceylin'in kararı öğrendiklerinden sonra ne olacaktır?

Yaptıklarıyla etrafındaki herkesi kırıp döken ve bu yüzden oluşturduğu kocaman öfke dalgasının altında kalmak üzere olan Yekta'yı, bugüne kadar karşısındaki kimseden görmediği bir intikam arzusu beklemektedir.

Çınar ise, çözülen düğümle birlikte yeni bir hayata başlamak ister; ancak, hesaplanamayan bazı gelişmeler acaba bunu başarmasına izin verecek midir?

Ilgaz ve Ceylin'in yolculuğunda "son" hala çok uzaktadır, şimdilik konulan virgül acaba onları nereye savuracaktır? Ne kendilerinin ne ailelerinin ne de dostlarının gerçekliğinden şüphe ettiği aşkları, bugünden asla öngöremeyecekleri kadar büyüyecek olaylar silsilesinin içinde nereye evrilecektir?

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