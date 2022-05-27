Müge Anlı'dan bir iyilik hareketi daha
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün programa Türkiye’nin dört bir yanına dağıttığı tekerlekli ve akülü sandalyelerle damga vurdu.
Müge Anlı ve izleyicileri iyilikte yarışarak dün (26 Mayıs) stüdyoyu tekerlekli ve akülü sandalyelerle doldurup taşırdı.
İhtiyaç sahibi olan izleyicilere dağıtılmak üzere yola çıkan 400 adet tekerlekli ve akülü sandalye stüdyodan Esenler Otogarına götürüldü.
Müge Anlı ekibinin özverili çalışmasıyla sandalyeler tek tek tüm otobüs firmalarına teslim edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek
- Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda'nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER
- Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl olacak? 2022 öğretmenlerin mesleki çalışma programı online mı, yüz yüze mi olacak?
- LGS'ye nerede gireceğim? 2022 LGS sınavına hangi okulda gireceğim? Liseye geçiş sınav yerleri nereden öğrenilir?
- e-Okul LGS sınav yerleri sorgulama: 2022 LGS sınava giriş belgesi nereden alınır? Liseye geçiş sınav yeri TIKLA-ÖĞREN
- ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek? SON DAKİKA HABERLER
- Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?
- BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?
- JTI sigara zammı var mı? 27 Mayıs Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Muharrem İnce'den 'kaçacaklar' tepkisi: CHP’de yalan iftira diz boyu! 6'lı masayı da hedef aldı
- 27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar?