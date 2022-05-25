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Firuze ve Kaan’ın hikayesi ekran başına kilitleyecek! Sevmek Zamanı yakında atv’de

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 25.05.2022
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Firuze ve Kaan’ın hikayesi ekran başına kilitleyecek! Sevmek Zamanı yakında atv’de

Bir günde hayatları tümüyle değişen, birbirlerinin hayatlarını dramatik biçimde değiştiren Firuze ve Kaan’ın hikayesini anlatacak olan atv’nin yeni dizisi “Sevmek Zamanı”nın ilk teaserı yayınlandı.

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