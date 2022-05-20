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Atv’nin yeni bombası Gül Masalı’nın ilk tanıtımı yayınlandı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Atv’nin yeni bombası Gül Masalı’nın ilk tanıtımı yayınlandı

atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Pastel Film imzalı “Gül Masalı” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı isimleri kadrosunda buluşturan dizinin ilk teaserı büyük beğeni topladı.

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