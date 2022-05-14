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Hakim’de Azem’den Ömer Arif’e karanlık teklif

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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Hakim’de Azem’den Ömer Arif’e karanlık teklif

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan’ın gerçekleştirdiği atv’nin iddialı dizisi “Hakim” Pazartesi akşamı 6.bölümü ile ekranlara geliyor!

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