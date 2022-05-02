Hakim bu akşam var mı, neden yok? Hakim 5. yeni bölüm ne zaman? ATV Hakim 5. bölüm fragmanı izle!

Hakim 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Hakim dizisinde Ömer Arif'in silahından çıktığı düşünülen kurşunu sıkanın Cevdet olduğu anlaşıldı. Cuma'nın ölüm haberi sevenlerinde büyük hüzün yaratırken, dizinin yeni bölümü heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, Hakim bu akşam var mı, neden yok? Hakim 5. yeni bölüm ne zaman? İşte Hakim 5. bölüm fragmanı...

HAKİM BU AKŞAM NEDEN YOK?

atv'nin sevilen dizisi Hakim, Ramazan Bayramı nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. Reyting rekorları kıran Hakim'in 5. yeni bölümü 9 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak.

Hakim 5. yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayın...