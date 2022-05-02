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Hakim bu akşam var mı, neden yok? Hakim 5. yeni bölüm ne zaman? ATV Hakim 5. bölüm fragmanı izle!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Hakim bu akşam var mı, neden yok? Hakim 5. yeni bölüm ne zaman? ATV Hakim 5. bölüm fragmanı izle!

Hakim bu akşam var mı? atv'nin sevilen dizisi Hakim'in 4. bölümünde önemli bir gerçek ortaya çıkmıştı. Dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen vatandaşlar, 5'inci bölümde neler olacağını araştırmaya başladı. atv yayın akışında Jackie Chan's VANGUARD filminin yer alması nedeniyle, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Hakim bu akşam var mı, neden yok? Hakim 5. yeni bölüm ne zaman? İşte Hakim 5. bölüm fragmanı...

Hakim 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Hakim dizisinde Ömer Arif'in silahından çıktığı düşünülen kurşunu sıkanın Cevdet olduğu anlaşıldı. Cuma'nın ölüm haberi sevenlerinde büyük hüzün yaratırken, dizinin yeni bölümü heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, Hakim bu akşam var mı, neden yok? Hakim 5. yeni bölüm ne zaman? İşte Hakim 5. bölüm fragmanı...

HAKİM BU AKŞAM NEDEN YOK?

atv'nin sevilen dizisi Hakim, Ramazan Bayramı nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. Reyting rekorları kıran Hakim'in 5. yeni bölümü 9 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak.

Hakim 5. yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayın...

HAKİM 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer Arif'in silahından çıktığı düşünülen kurşunu sıkanın Cevdet olduğu anlaşıldı.

Ömer Arif, kendisine şantaj yapan taksiciyi Cevdet'le birlikte gömdü.

Cevdet, şantajcının ölümü hak ettiğini söyledi.

Demirkıran Ailesi ise oğullarının ölümüne sebep olan kişiyi aramaya koyuldu.

Dört bir koldan Mert'in ölümüne sebep olan kişiyi arayan Azem Demirkıran ve adamları, kamera kayıtlarına ulaşmak için benzin istasyonuna gitti.

Benzinlikte bir sonuca ulaşmaya çalışan Azem ve Celayir, aradıkları kamera kaydını bulamadı.

Benzin istasyonunda çalışan görevli, kamera görüntülerinin silindiğini söyledi.

Benzilikteki çalışanın tavrı özellikle Celayir'i kızdırdı.

Ozan ve Deniz arasındaki samimiyet dozuysa arttı.

Ozan, Deniz'e ilk kez kendisinden ve ailesinden açık açık bahsetti.

Demirkıran Ailesi içindeki ayrı düşünceler aile içi huzuru kaçırmaya başladı.

Cezaevindeki Cuma'dan kötü haber geldi.

Yasemin, kötü haberi Ayşe'den aldı.

Ayşe, Cuma'nın ölümü üzerine Metehan Demirkıran'dan şüphelendi.

Cuma'nın ölüm haberi evinde de büyük hüzün yarattı.

Gelen ölüm haberi Ozan'ı da derinden sarstı.

Ozan, Cuma'nın ölümünden kendisini sorumlu tuttu.

Yaşadıklarının ardından psikolojik açıdan zor bir dönem geçiren Ozan okulda da kavga etti.

Cevdet'e koşullu bir destek veren Gülbahar, yasa dışı ticaretinin aksamaması için Cevdet'i tehdit etti.

Cevdet ise Gülbahar'ın istediğini yaparken yaralandı.

Cuma'nın ölümüyle bir kez daha sarsılan Ozan, teslim olmaya karar verdi.

Azem Demirkıran, hakimi müdavimi olduğu restoranda gördü.

Hakimin tek derdi ise oğlu Ozan'a ulaşmaktı.

Her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Hakim'in yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor.

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