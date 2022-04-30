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Kuzugiller yakında minikaÇOCUK kanalında!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Kuzugiller yakında minikaÇOCUK kanalında!

MinikaÇOCUK kanalında yepyeni bir çizgi dizi başlıyor. Kuzugiller, yaşadıkları olaylarla hem hayatın günlük akışını keşfediyor hem de hayata dair sorunları ebeveynlerinin yardımıyla kolayca çözüme ulaştırıyor. Yapımında 80 kişilik profesyonel ekibin çalıştığı Kuzugiller özellikle okul öncesi çocuklar için eğitici özellik taşıyor.

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