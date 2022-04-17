Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı izle: Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak
ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümünde milyonları ekrana kilitlemeyi başaran Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 91. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Fragmana "Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı...
Kuruluş Osman 91. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Bilecik Kalesi gayrı bizim mülkümüz olacak!" sözleri damga vurdu.
OSMAN BEY'İN KURDUĞU TUZAK BİLECİK VE İNEGÖL'ÜN FETİH KAPILARINI AÇTI!
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 90'ıncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 90'ıncı bölümüne Yarhisar Tekfuru Basileus ve Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenmek isteyen Bilecik Tekfuru Justinyanus'un düğünde Osman Bey'i tuzak kurup öldürmek istemeleri ve dostu Kosses'ten bu planı öğrenen Osman Bey'in, Bilecik fetih planı damga vurdu.
#Osmanlılar etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizi oldu. Kuruluş Osman 90. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,04 izlenme oranı ve %25,48 izlenme payı, AB'de %8,20 izlenme oranı ve %21,96 izlenme payı 20+ABC1'de %9,66 izlenme oranı ve %24,50 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
Kuruluş Osman'ın 90. bölümünde yıl 1299'a doğrudur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da yeni oyunlar kurulurken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'e İnegöl, Bursa ve Kostantiniyye fetih düşlerini ve hedeflerini anlatarak fetih davasının atalarından miras aldığını söyleyerek onlarında evlatlarına miras bırakmasını istedi.
Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir. Bilecik Tekfuru Justinyanus'la evlenmek istemeyen Holofira Yarhisar'dan kaçar. Osman Bey'in orman da avlanan oğulları Orhan ve Alaeddin, Yarhisar Tekfuru Basileus'un askerlerinden kaçan üvey kızı Holofira'ya rastlarlar. Orhan ve Alaeddin, Holofira'yı askerlerin elinden kurtarıp Kayı Obasına götürürler.
İnegöl Tekfuru Nikola, Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus Bitinya'daki dengeleri değiştirmek ve uç bölgesinde Türk varlığına son vermek ve Osman Bey'i öldürmek için hain bir plan yaparlar. Tekfurlar Yarhisar Tekfuru Basileus ve Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenmek isteyen Bilecik Tekfuru Justinyanus'un düğününde Osman Bey'i tuzak kurup öldürmek isterler.
Hain planı öğrenen Kosses, tuzağı Osman Bey'e söyler. Osman Bey, Holofira'yı babasına verip hiçbir şey yokmuş gibi düğüne gidip, Holofira'yı ve kaleyi almak üzere plan yapar. Osman Bey'in düşmanlarına kurduğu tuzak ona Bilecik ve İnegöl'ün kapılarını açarken devreye Kudüs'ten dönen Usta Arius girer. Usta Arius şeytani planıyla Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin'i kaçırarak Bilecik'e götürür.
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