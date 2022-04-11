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Hakim dizisi 2. bölüm izle | Hakim yeni bölüm canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Hakim dizisi 2. bölüm izle | Hakim yeni bölüm canlı izle

ATV'nin yeni dizisi Hakim bu akşam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kadrosu ve konusu itibariyle iddiasını ortaya koyan dizi hakkında izleyiciler araştırmalar yapmaya başladı. Bir hakimin oğlu için mafya ile mücadelesini konu edinen Hakim dizisinde, Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur gibi başarılı isimler yer alıyor. İşte Hakim dizisi canlı izle adresi...

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