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Adı Sevgi yeni bölümüyle ekranlara geliyor: Elif ve Emir, Zeynep'i kurtarmaya çalışır!

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Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Adı Sevgi yeni bölümüyle ekranlara geliyor: Elif ve Emir, Zeynep’i kurtarmaya çalışır!

Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan "Adı Sevgi" Pazar akşamı 2.bölümü ile ATV ekranlarına geliyor!

Zeynep'in çığlığı, düğünün üstüne kâbus gibi çökmüştür.

Adı Sevgi yeni bölümüyle ekranlara geliyor: Elif ve Emir, Zeynep’i kurtarmaya çalışır!

Elif bir an önce Zeynep'e ulaşarak bu zoraki evliliği bitirmek ister. Ancak Zeynep; Volkan'dan kurtulmakla, Volkan'ı bıçaklayan kardeşi Mehmet'i Baykaralardan korumak arasında büyük bir tereddüt yaşar.

Adı Sevgi yeni bölümüyle ekranlara geliyor: Elif ve Emir, Zeynep’i kurtarmaya çalışır!

Emir içinse yıllar sonra döndüğü bu ev, eski anıların canlanmasına neden olur.

Adı Sevgi yeni bölümüyle ekranlara geliyor: Elif ve Emir, Zeynep’i kurtarmaya çalışır!

Herkes Zeynep'in tuhaf tavrının arkasında yatan nedeni anlamaya çalışırken, Mehmet'in yokluğu büyük şüphe çeker.

Adı Sevgi yeni bölümüyle ekranlara geliyor: Elif ve Emir, Zeynep’i kurtarmaya çalışır!

Her şeyin kilidi, düğün gecesi o odada olanlarda ve Mehmet'tedir. Elif ve Emir aralarındaki bütün çatışmaya rağmen, Zeynep'i ve ailesini Baykaralardan uzaklaştırmak için bir arayışa girişir.

Adı Sevgi yeni bölümüyle ekranlara geliyor: Elif ve Emir, Zeynep’i kurtarmaya çalışır!

Düğünden sonra bile Emir ve Elif'in hala bu işin peşini bırakmadığı gören Ekrem Baykara, Elif'in mesleğini tehlikeye atacak bir hamle yapar.

Adı Sevgi yeni bölümüyle ekranlara geliyor: Elif ve Emir, Zeynep’i kurtarmaya çalışır!

Elif, Emir'in de desteğiyle Zeynep'in umudunu sürdürmek için canını dişine taksa da asıl zarar gören yine kendisi mi olacaktır?

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