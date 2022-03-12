Pera Palas 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Pera Palas’ta Gece Yarısı 2. yeni sezon fragmanı çıktı mı?

Pera Palas 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Başrollerini Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Netflix'te yayınlandı. İlk sezonu bitiren seyirciler, ikinci sezonun hangi tarihte çıkacağını araştırmaya başladı. Pera Palas'ta bir yazı hazırlamaya giden gazeteci Esra'nın, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmaya çalıştığı dizinin ikinci sezon fragmanı yayınlandı mı? Pera Palas 2. sezon ne zaman yayınlanacak İşte merak edilenler...

PERA PALAS 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix tarafından Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezon açıklaması henüz gelmedi. Dizinin yeni sezon tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

İşte Pera Palas'ta Gece Yarısı 1. sezon özeti: