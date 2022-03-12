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Pera Palas 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. yeni sezon fragmanı çıktı mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Pera Palas 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Pera Palas’ta Gece Yarısı 2. yeni sezon fragmanı çıktı mı?

Pera Palas 2. sezon ne zaman? Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ilk sezonu izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizinin yayınlanması ile birlikte gözler ikinci sezona çevrildi. İkinci sezonda neler olacağını merak eden izleyiciler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Pera Palas 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. yeni sezon fragmanı çıktı mı?

Pera Palas 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Başrollerini Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Netflix'te yayınlandı. İlk sezonu bitiren seyirciler, ikinci sezonun hangi tarihte çıkacağını araştırmaya başladı. Pera Palas'ta bir yazı hazırlamaya giden gazeteci Esra'nın, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmaya çalıştığı dizinin ikinci sezon fragmanı yayınlandı mı? Pera Palas 2. sezon ne zaman yayınlanacak İşte merak edilenler...

PERA PALAS 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix tarafından Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezon açıklaması henüz gelmedi. Dizinin yeni sezon tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

İşte Pera Palas'ta Gece Yarısı 1. sezon özeti:

PERA PALAS'TA GECE YARISI 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Pera Palas 1. sezon 1. bölüm: Pera Palas Oteli'nin tarihini araştırmakla görevlendirilen gazeteci Esra, gizemli bir şekilde 1919 yılına gider ve tesadüfen korkunç bir plandan haberdar olur.

Pera Palas 1. sezon 2. bölüm: Peride'nin yerine geçen Esra, onun amacını gerçekleştirerek tarihin akışını düzeltmek için işe koyulur. Bu arada peşindeki Halit'i savuşturmanın bir yolunu bulmalıdır.

Pera Palas 1. sezon 3. bölüm: Peride'nin günlüğünde yazanları Esra'ya anlatan Ahmet, otelin sırlarını öğrenmek için Dimitri'yi bulmalıdır. Fahrettin ise George'un hain planlarını Esra'ya açıklar.

Pera Palas 1. sezon 4. bölüm: Dimitri, Ahmet'i tuzağa düşürür. Esra suikast planını öğrenebilmek için bir dümen çevirir ve Mustafa Kemal'i uyarır. Fakat George, Esra'yı canevinden vurur.

Pera Palas 1. sezon 5. bölüm: Ahmet, Dimitri'nin gizli hazinesini ele geçirir. George baskıyı arttırırken Esra, Halit'i gizlice izler ve onun gerçek yüzünü görür. Ahmet geçidin tehlikelerini öğrenir.

Pera Palas 1. sezon 6. bölüm: Halit yaşam mücadelesi verirken Ahmet'in varlığı da tehlikeye girer. Her ikisini de kurtarabilmek için zamanda seyahat eden Esra tanıdık simalarla karşılaşır.

Pera Palas 1. sezon 7. bölüm: Esra, Dimitri'nin iddiası konusunda Halit'le yüzleşir. Bulunan bir delil sayesinde Peride'nin gerçek katilinin kim olduğu anlaşılır. George, Halit'e tezgâh kurar.

Pera Palas 1. sezon 8. bölüm: Sonya geçmişi değiştirmenin yolunu bulur. Esra, George'a tuzak kurar ve Reşat'tan yardım ister. Önemli bir görevi yerine getiren Esra tüm sevdikleriyle vedalaşır.

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