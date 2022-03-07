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Kuruluş Osman kadrosuna iki bomba transfer

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Kuruluş Osman kadrosuna iki bomba transfer

atv ekranlarında yayınlanan üçüncü sezonuyla ekranda fırtınalar estiren Kuruluş Osman, reyting rekorları kırdı. Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımın kadrosuna iki başarılı oyuncu katıldı. Serdar Özer ve Zehra Yılmaz 8 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak 85’inci bölümünde sürpriz karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi, Kuruluş Osman kadrosuna iki yeni isim daha ekledi.

Kuruluş Osman kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Serdar Özer ve Zehra Yılmaz'ı da dahil etti. Oyuncular dizinin 8 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak 85'inci bölümünde sürpriz karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.

Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesiyle bu sezonda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' reytinglerin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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