Kuruluş Osman kadrosuna iki bomba transfer

Kuruluş Osman kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Serdar Özer ve Zehra Yılmaz'ı da dahil etti. Oyuncular dizinin 8 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak 85'inci bölümünde sürpriz karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.