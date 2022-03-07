Kuruluş Osman kadrosuna iki bomba transfer
atv ekranlarında yayınlanan üçüncü sezonuyla ekranda fırtınalar estiren Kuruluş Osman, reyting rekorları kırdı. Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımın kadrosuna iki başarılı oyuncu katıldı. Serdar Özer ve Zehra Yılmaz 8 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak 85’inci bölümünde sürpriz karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi, Kuruluş Osman kadrosuna iki yeni isim daha ekledi.
Kuruluş Osman kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Serdar Özer ve Zehra Yılmaz'ı da dahil etti. Oyuncular dizinin 8 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak 85'inci bölümünde sürpriz karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.
Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesiyle bu sezonda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' reytinglerin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
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