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Müge Anlı'da aranan Fatih Savaş'tan acı haber! Bir binanın bodrum katındaki su birikintisinde...

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Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Müge Anlı’da aranan Fatih Savaş’tan acı haber! Bir binanın bodrum katındaki su birikintisinde...

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika gelişmeleri yaşandı. Arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan 17 yaşındaki Fatih Savaş'tan bir daha haber alamayan acılı anne, Müge Anlı canlı yayınında oğluna seslendi. 20 gün sonra Fatih Savaş'tan acı haber geldi. İşte Müge Anlı'da yaşanan son gelişmeler...

İstanbul'da kurye olarak çalışan 17 yaşındaki Fatih Savaş, 12 Şubat günü arkadaşı İ.Y., kavga etti.

MÜGE ANLI'DA ARANIYORDU

Kavgaya şahit olan çevredeki çocuklar Savaş'ın ağabeyine haber verdi.

AĞABEYİNE KIZIP GİTTİ

Kardeşinin yanına giden ağabeyi İ.Y., ve kardeşi Fatih Savaş'a kavga ettikleri için kızdı.

Ağabeyine sinirlenen Savaş, telefonunu yere fırlatarak gitti.

O günden beri kendisinden haber alamayan acılı annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

KÖTÜ HABER GELDİ

18 Şubat'ta programa katılan anne, oğlunun kötü alışkanlığının olmadığını söyleyerek dön çağrısında bulundu.

Aradan geçen iki haftanın sonunda kötü haber geldi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dün gece saatlerinde Kağıthane'de metruk bir binanın bodrum katında su birikintisinin içerisinde boğulmuş halde Fatih Savaş'ın cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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