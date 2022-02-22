Survivor Yasin Hikmet kavgası internette yayınlandı mı? 2022 Yasin Hikmet kavga videosu Exxen'de var mı?
Survivor Yasin Hikmet kavgası, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tv8'de yayınlanan Survivor yarışması dün akşam 28. bölümüyle ekranlara geldi. Program bitişinde yayınlanan görüntüler ise izleyiciyi şoke etti. Yasin'in Hikmet'in üzerine yürümesi sonrası ekranda çıkan 'Görüntüleri yayınlayamıyoruz' yazısı kavganın büyüklüğünü ortaya koydu. Peki, Survivor Yasin Hikmet kavgası internette yayınlandı mı? 2022 Yasin Hikmet kavga videosu Exxen'de var mı? İşte cevaplar...
Survivor Yasin Hikmet kavgası internette yayınlandı mı? Survivor'da son bölümün tamamlanmasının ardından aynı takımda olan Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında kavga çıktı. Yarışmacılar ve Survivor ekibi kavgayı ayırmaya çalışırken, görüntünün bir anda kesilmesi ve ekranda çıkan 'Görüntüleri yayınlayamıyoruz' yazısı kavganın şiddetini ortaya koymuş oldu. Kavganın detaylı görüntülerinin Tv8'de yayınlanmamasının ardınan kavga görüntüleri internette araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Yasin Hikmet kavgası internette yayınlandı mı? 2022 Yasin Hikmet kavga videosu Exxen'de var mı? İşte haberin detayları...
NAGİHAN SÜRGÜN ADASI'NA GİTTİ
Konseyde kapalı oylamada Gizem Memiç ve Nagihan Karadere ismi en çok yazılan yarışmacılar oldu. Eşitlik sonucunda açık oylamaya gidildi. Yapılan açık oylama sonucunda ismi en çok yazılan ve sürgün adasına giden isim ünlüler takımından Nagihan oldu.
"DİSKALİFİYE ETMEMEK İÇİN..."
Ilıcalı'nın "Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ama bir kaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." sözleri dikkat çekti. Acun'un açıklamalarından sonra ise Yasin'in büyük üzüntü yaşaması dikkat çekti.
Eleme potasında olan Yasin, Acun Ilıcalı'nın sert açıklamaları sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Bu görüntü, ceza alacak ismin Yasin olduğunu düşündürdü.
SURVİVOR'IN YENİ YARIŞMACISI AYŞE YÜKSEL
Acun Ilıcalı, 21 Şubat Pazartesi akşamı ekranlara gelen ada konseyinde, Atakan'ın zorunlu vedasını ve gönüllüler takımına katılan yeni ismi duyurdu.
İsmail Balaban'ın şampiyon tamamladığı Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda mücadele eden ve finalistler arasında yer alan 22 yaşındaki Ayşe Yüksel, All Star'a Atakan'ın yerine dahil oldu.
SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?
Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Yüksel, spor ile çok içli dışlı olduğunu belirtmişti. Çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini açıklayan Yüksel, ortaokulda masa tenisi eğitimi almıştır. Ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu açıklayan Ayşe Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçtiğini söyledi.
Yüksel, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadığını, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladığını ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ettiğini açıkladı. Lisede basketbol okul takımında 3 yıl oynayan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde 1 yıl futsal oynamıştır. Aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütmektedir.
Aktif olarak çocuk yaşlardan itibaren sporun içerisinde yer alan Survivor Ayşe Yüksel halter branşında genç kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Ayrıca voleybol, basketbol, tenis, yüzme, futbol gibi pek çok farklı dalda da yer alarak, sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir.
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- Survivor Yasin Hikmet kavgası internette yayınlandı mı? 2022 Yasin Hikmet kavga videosu Exxen'de var mı?
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