Survivor Yasin Hikmet kavgası internette yayınlandı mı? Survivor'da son bölümün tamamlanmasının ardından aynı takımda olan Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında kavga çıktı. Yarışmacılar ve Survivor ekibi kavgayı ayırmaya çalışırken, görüntünün bir anda kesilmesi ve ekranda çıkan 'Görüntüleri yayınlayamıyoruz' yazısı kavganın şiddetini ortaya koymuş oldu. Kavganın detaylı görüntülerinin Tv8'de yayınlanmamasının ardınan kavga görüntüleri internette araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Yasin Hikmet kavgası internette yayınlandı mı? 2022 Yasin Hikmet kavga videosu Exxen'de var mı? İşte haberin detayları...

NAGİHAN SÜRGÜN ADASI'NA GİTTİ

Konseyde kapalı oylamada Gizem Memiç ve Nagihan Karadere ismi en çok yazılan yarışmacılar oldu. Eşitlik sonucunda açık oylamaya gidildi. Yapılan açık oylama sonucunda ismi en çok yazılan ve sürgün adasına giden isim ünlüler takımından Nagihan oldu.