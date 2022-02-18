Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Hakan kendisine kurulan kumpastan sağ çıkabilecek mi?

BETÜL YAPTIKLARINA PİŞMAN OLDU!

Fikret, Vahap'ın sözlerini ciddiye aldı ve onu bularak Mehmet'in gerçekten Hakan Gümüşoğlu olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Vahap ise sözlerini sonuna kadar inkar etti. Hakan, bağ evine gelerek Vahap'a canını bağışlaması için son bir şans sundu.