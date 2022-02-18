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Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Hakan kendisine kurulan kumpastan sağ çıkabilecek mi?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Hakan kendisine kurulan kumpastan sağ çıkabilecek mi?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 124'üncü bölümüyle ekrana geldi. Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova', 124'üncü bölümünde #TalihsizAşk etiketiyle dördüncü sezonunda yine gündemdeydi.

HAKAN KİMLİĞİNİ SAKLAMAYI BAŞARDI
Züleyha, eline geçen gizemli zarfın içindeki fotoğrafı göremeden Hakan geldi. Hakan, Züleyha'ya zarfı açmaya kalktığı için sinirlenince Züleyha, Hakan'ın kendisinden bir şeyler sakladığını anladı.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Hakan kendisine kurulan kumpastan sağ çıkabilecek mi?

Hakan, Züleyha'nın şüphelenmesi üzerine fotoğrafı değiştirerek Züleyha'ya gidip zarfı verdi.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Hakan kendisine kurulan kumpastan sağ çıkabilecek mi?

Hakan, kendisine aşık bir kadının ona mektuplar gönderdiğine dair kurgu hikayesiyle Züleyha'yı inandırmayı başardı.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Hakan kendisine kurulan kumpastan sağ çıkabilecek mi?

BETÜL YAPTIKLARINA PİŞMAN OLDU!
Fikret, Vahap'ın sözlerini ciddiye aldı ve onu bularak Mehmet'in gerçekten Hakan Gümüşoğlu olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Vahap ise sözlerini sonuna kadar inkar etti. Hakan, bağ evine gelerek Vahap'a canını bağışlaması için son bir şans sundu.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Hakan kendisine kurulan kumpastan sağ çıkabilecek mi?

Bunun üzerine Vahap Betül'ü kaçırıp Hakan'a götürdü. Betül, Hakan'ın adamlarının zoruyla fotoğrafı onlara teslim etmek zorunda kaldı.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Hakan kendisine kurulan kumpastan sağ çıkabilecek mi?

ZÜLEYHA, HANIMAĞANIN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
Züleyha kendisini kaçıran Erdil'e büyük bir ders verdi. Erdil'i kaçırarak iyice gözünü korkutan Züleyha, tehditleriyle Erdil'i pişman ettirdi. Erdil yalvarmaya başlayıp özür dilerken, Züleyha güçlü bir kadın olarak karşısında dimdik durdu.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Hakan kendisine kurulan kumpastan sağ çıkabilecek mi?

HAKAN'IN OTOMOBİLİ ALEVLER İÇİNDE KALDI!
Çolak, konağa kadar gelip yeni aldığı fabrikada Züleyha'ya ortaklık teklif etti. Züleyha'yı ziyarete gelen Hakan, Çolak'ı görünce öfkeden çılgına döndü. Hakan ve Çolak arasında yumruklar konuşurken, Hakan, korkunç bir kumpasın kurbanı oldu.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Hakan kendisine kurulan kumpastan sağ çıkabilecek mi?

Kimliği belirsiz bir adam, Hakan'ın arabasının altına bomba yerleştirdi ve Hakan arabaya bindiğinde büyük bir patlama gerçekleşti.

Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Hakan kendisine kurulan kumpastan sağ çıkabilecek mi?

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 10 Şubat Perşembe 20:00'de atv'de!

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