Destan’da Temur kardeşi Batuga’nın sırrını böyle öğrendi

Kardeşi Batuga'nın karşısına dikilen Temur, kendisine yıllardır yalan söyleyen kardeşine çok kızdı.

Batuga'nın konuşabildiğini öğrenen Saltuk büyük sevinç yaşarken, Temur ise "Ben sana ne yaptım? Anam gibi hırpaladım mı? Kaya gibi hor mu gördüm? Babam gibi boynuna yay kirişi mi dayadım? Ne yaptım da bana güvenmedin? Niye benden sakladın?" diyerek hesap sordu.

Bu sözler üzerine Batuga "Güvenmediğim sen değildin. Töreydi. Hana yalan söylemenin cezası ölüm. Benim akıllı olduğumu anladıkları an canımı alacaklar. Bilseydin töre senin de canını alırdı" diyerek kendini savundu.