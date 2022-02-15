Destan’da Temur kardeşi Batuga’nın sırrını böyle öğrendi
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on birinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Kardeşi Batuga’nın karşısına dikilen Temur, kendisine yıllardır yalan söyleyen kardeşine çok kızdı. İşte Destan 11. bölüme damga vuran o anlar...
'Destan'ın on birinci bölümünde, ölümden son anda kurtulan Batuga ve Akkız alevler arasında bayıldıktan sonra gözünü bir mağara açtı.
Batuga ve Akkız nasıl kurtulduklarını ve buraya nasıl geldiklerini anlamaya çalışırken Temur'un bir anda ortaya çıkışı Batuga'nın sırrını ele vermesine neden oldu.
Kardeşi Batuga'nın karşısına dikilen Temur, kendisine yıllardır yalan söyleyen kardeşine çok kızdı.
Batuga'nın konuşabildiğini öğrenen Saltuk büyük sevinç yaşarken, Temur ise "Ben sana ne yaptım? Anam gibi hırpaladım mı? Kaya gibi hor mu gördüm? Babam gibi boynuna yay kirişi mi dayadım? Ne yaptım da bana güvenmedin? Niye benden sakladın?" diyerek hesap sordu.
Bu sözler üzerine Batuga "Güvenmediğim sen değildin. Töreydi. Hana yalan söylemenin cezası ölüm. Benim akıllı olduğumu anladıkları an canımı alacaklar. Bilseydin töre senin de canını alırdı" diyerek kendini savundu.
Bunun üzerine Temur, "Korudun yani beni? İşe bak! Yıllarca ben seni koruduğumu sanırdım, sen beni korurmuşsun! Kandaşım kandıracağına töre canımı alaydı. Ben sana hasret kalacağıma sen bana hasret kalırdın" dedi ve ekledi: "Bundan sonra... ne hasretlik ne kandaşlık bir durum yok... Batuga Tegin…"
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
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