Yalnız Kurt’ta FETÖ gerçeği! 15 Temmuz hainin kimliği ortaya çıkarıldı

Bu Hilmi gibi kanı bozukların önü açılırken benim aslan gibi yiğitlerim hain damgası yiyip şehit oldular. Askerliğini yaparken elektrik çarpmasından öldü denilen Onur var, faili meçhule giden milli tank projesinin mühendisi Hasan var, F-16'lar üzerine çalışırken kafasından vurulan Alim var, altıncı kattan düştü denilen Devrim, 14.kattan atladı denen Ekrem var ve Volkan gibi daha nice vatan evladının kanı var o şerefsiz Kopanlı Hilmi'nin ellerinde.

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