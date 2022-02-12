Yalnız Kurt'ta FETÖ gerçeği! 15 Temmuz hainin kimliği ortaya çıkarıldı
Atv ekranlarında Cuma günleri yayınlanan ve milyonlarca kişinin severek takip ettiği Yalnız Kurt dizisinde heyecan yine dorukta. Yalnız Kurt'un bugünkü bölümünde askeriyede yer alan FETÖ'cü hainler işlenirken 15 Temmuz gecesi sırra kadem basan Hilmi Kopanlı anlatıldı. İşte o anlar...
Atv ekranlarında Cuma günleri yayınlanan ve milyonlarca kişinin severek takip ettiği Yalnız Kurt dizisinde heyecan yine doruktaydı.
Yalnız Kurt'un bugünkü bölümünde askeriyede yer alan FETÖ'cü hainler işlenirken 15 Temmuz gecesi sırra kadem basan Hilmi Kopanlı anlatıldı.
ASKERİYEDEKİ FETÖCÜ HAİNLER ANLATILDI
Altay'a askeriyedeki FETÖ'cü hainleri anlatan Kumandan Davut, Fettah Dahhak'ın en yakınlarından olan Hilmi Kopanlı'nın vatan evlatlarını hain planları için öldürmesini anlattı.
Kumandan Davut yaşananları böyle anlattı:
15 Temmuz gecesi sırra kadem basan bir adam var demiştim. İsmi de cismi de kayıp demiştim.
İşte bu adam. Asıl adı Hilmi Kopanlı. Askeriyedeki ilk abilerden biri. Fettah Dahhak'ın çok güvendiği isimlerden.
Hep kritik yerlerde kritik görevler yaptı. Sürekli terfi aldı.
Bu Hilmi gibi kanı bozukların önü açılırken benim aslan gibi yiğitlerim hain damgası yiyip şehit oldular. Askerliğini yaparken elektrik çarpmasından öldü denilen Onur var, faili meçhule giden milli tank projesinin mühendisi Hasan var, F-16'lar üzerine çalışırken kafasından vurulan Alim var, altıncı kattan düştü denilen Devrim, 14.kattan atladı denen Ekrem var ve Volkan gibi daha nice vatan evladının kanı var o şerefsiz Kopanlı Hilmi'nin ellerinde.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yeni tarih...
- Pekin kış olimpiyatları başladı mı, ne zaman? Çin kış olimpiyatları ayın kaçında başlıyor?
- Üniversite sınavı nasıl olacak? AYT, TYT, YDT sınav baraj puanı kaldırıldı mı? İşte 2022 YKS sınav ücreti...
- Üniversite sınav süresi uzadı, uzatıldı mı? 2022 YKS sınav süresi ne kadar, kaç dakika oldu?
- YÖK son dakika: Üniversite sınavı baraj puanı kalktı mı? Üniversite de bu sene baraj puanı kaldırıldı mı, olmayacak mı?
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Şubat Twitter ne zaman düzelecek? Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene ne demek?
- SGK'dan son dakika duyurusu! Ayda 5.600 TL maaş bağlanıyor! Maaş almak için 3 gün şartı...
- Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...
- Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Shiba coin ne kadar, yükselecek mi? İşte yorumlar...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 11 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sürpriz isim...
- ALES başvuru ücretleri açıklandı mı, ne kadar? ALES başvuru ücretleri nereden, nasıl yatırılır? Bankalar...
- Kırmızı Oda final mi yapıyor? Kırmızı Oda dizisi ne zaman ve neden bitiyor?