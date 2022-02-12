12 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Yalnız Kurt'ta FETÖ gerçeği! 15 Temmuz hainin kimliği ortaya çıkarıldı

Yalnız Kurt'ta FETÖ gerçeği! 15 Temmuz hainin kimliği ortaya çıkarıldı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 12.02.2022
ABONE OL
Yalnız Kurt’ta FETÖ gerçeği! 15 Temmuz hainin kimliği ortaya çıkarıldı

Atv ekranlarında Cuma günleri yayınlanan ve milyonlarca kişinin severek takip ettiği Yalnız Kurt dizisinde heyecan yine dorukta. Yalnız Kurt'un bugünkü bölümünde askeriyede yer alan FETÖ'cü hainler işlenirken 15 Temmuz gecesi sırra kadem basan Hilmi Kopanlı anlatıldı. İşte o anlar...

Atv ekranlarında Cuma günleri yayınlanan ve milyonlarca kişinin severek takip ettiği Yalnız Kurt dizisinde heyecan yine doruktaydı.

Yalnız Kurt'un bugünkü bölümünde askeriyede yer alan FETÖ'cü hainler işlenirken 15 Temmuz gecesi sırra kadem basan Hilmi Kopanlı anlatıldı.

ASKERİYEDEKİ FETÖCÜ HAİNLER ANLATILDI
Altay'a askeriyedeki FETÖ'cü hainleri anlatan Kumandan Davut, Fettah Dahhak'ın en yakınlarından olan Hilmi Kopanlı'nın vatan evlatlarını hain planları için öldürmesini anlattı.

Yalnız Kurt’ta FETÖ gerçeği! YALNIZ KURT'TA FETÖ GERÇEĞİ!

Kumandan Davut yaşananları böyle anlattı:

15 Temmuz gecesi sırra kadem basan bir adam var demiştim. İsmi de cismi de kayıp demiştim.

İşte bu adam. Asıl adı Hilmi Kopanlı. Askeriyedeki ilk abilerden biri. Fettah Dahhak'ın çok güvendiği isimlerden.

Hep kritik yerlerde kritik görevler yaptı. Sürekli terfi aldı.

Bu Hilmi gibi kanı bozukların önü açılırken benim aslan gibi yiğitlerim hain damgası yiyip şehit oldular. Askerliğini yaparken elektrik çarpmasından öldü denilen Onur var, faili meçhule giden milli tank projesinin mühendisi Hasan var, F-16'lar üzerine çalışırken kafasından vurulan Alim var, altıncı kattan düştü denilen Devrim, 14.kattan atladı denen Ekrem var ve Volkan gibi daha nice vatan evladının kanı var o şerefsiz Kopanlı Hilmi'nin ellerinde.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA