LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, tarihi belli mi?
LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. League of Legends'ın merakla beklenen dizisi Arcane, Netflix'te yayınlandı. Dizinin yayınlanması sonrasında yeni bölüm tarihi merak ediliyor. İşte, LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, tarihi belli mi?
LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Riot Games'in geliştiricisi olduğu dünya çapındaki en popüler oyunlardan olan League of Legends (LoL) oyununun dizi versiyonu resmi olarak Netflix'te yayınlandı. İşte, LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, tarihi belli mi?
ARCANE 2. SEZON NE ZAMAN?
Netflix, Arcane'nin 2. sezon onayı aldığını duyurdu ancak yayın tarihi henüz açıklanmadı...
ARCANE KONUSU NEDİR?
Riot Games tarafından Fortiche Production adlı animasyon şirketine yaptırılan Arcane dizisinin projesi ilk olarak League of Legends'ın 10. yıl kutlamalarında duyurulmuştu. 2020 yılında yapılması beklenen başlangıç, pandemi nedeniyle bu yıla sarkmıştı. Uzun bekleyişin sonunda dizi 6 Kasım'da ilk üç bölümüyle Netflix'te yayında olacak. Dizinin resmi Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ilk bölümün Twitch üzerinden de gösterimde olacağı açıklanmıştı.
Parça olarak yayınlanacak dizinin bölümleri 7 Kasım 13 Kasım ve 20 Kasım tarihlerinde yani birer hafta arayla çıkacak.
"League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor."
League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan Arcane, zengin ve ışıltılı Piltover şehriyle karanlık yeraltı bölgesi olan Zaun arasında sert çatışmanın ortasında iki efsanevi şampiyonun doğuş hikâyesine odaklanıyor. Animasyonda Vi karakterini Hailee Steinfeld, Jinx karakterini Ella Purnell seslendirirken Jayce, Caitlyn, Silco, Mel, Vander, Viktor ve Powder'ın önce çıkacak diğer karakterler olması bekleniyor.
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