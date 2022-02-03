Bu akşam Survivor var mı? 3 Şubat Perşembe Tv8 yayın akışında neler var? Survivor yeni bölüm ne zaman?
Survivor 2022 yarışması başladı. Bu sene farklı format izlenen Survivor yarışmasının bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İzleyicilerine büyük heyecan yaşatmaya devam eden Survivor'da yeni kurallar açıklandı. Birinci performans hesaplama ile ilgili yapılan değişikliğin ardından en az 2 kere oynama kaydı ile birincinin hesaplanacağı bildirildi. Peki, bu akşam Survivor var mı? 3 Şubat Perşembe Tv8 yayın akışında neler var? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte cevaplar...
Bu akşam Survivor var mı? Survivor All Star'da dün eleme gecesi heyecanı yaşandı. Barış Murat Yağcı, Evrim Keklik, Birsen Bekgöz ve Mert Öcal'ın eleme adayı olduğu gecede, sürpriz bir gelişme yaşandı ve Acun Ilıcalı, Aycan Aytaç'ın adaya veda ettiği için bu hafta eleme olmayacağını duyurdu. Yarışmanın takipçileri şimdi de yeni bölümü beklemeye başladı. Peki, bu akşam Survivor var mı? 3 Şubat Perşembe Tv8 yayın akışında neler var? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte haberin detayları...
BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?
Tv8 yayın akışında yer alan bilgiye göre, bu akşam Survivor yayınlanmayacak. Bu akşam saat 20.00'de Kırmızı Oda dizisinin tekrarı ekranlara gelecek.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TV8 yayın akışına göre, Survivor'ın yeni bölümleri pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri yayınlanıyor.
SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Haftanın ikinci ödül oyunu için takımlar karşı karşıya geldi. İlk oyunun kazananı gönüllüler olmuştu. İkinci ödül için iki taraf da nefes kesen bir mücadele sergiledi.
Kadınlar yarışında kazanan ünlüler oldu ve tadım hakkını elde etti. Açık ara farkla ödülü alan ünlüler oldu.
Oyunun sonunda yarışmacıları bekleyen ise kızarmış tavuk bagetler oldu.
Konseyde konuşan Evrim "Sürgün adasına gitmek beni üzmedi. Ben çünkü bir Survivor olmak istiyorsam en yükseği de yaşamalıyım. Korkak olmadan karakterli olarak Survivor'a devam etmemiz gerekiyor. Gitmemek için elimden geleni yapacağım." dedi.
Birsen ise "Survivor'ın dibimi yaşayan benim çünkü nerdeyse yarışmanın yarısını Sürgün adasında geçirdim. Güçlükler beni daha çok kuvvetlendiyor. " dedi.
YENİ KURALLAR AÇIKLANDI
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yeni değişen iki kural var. Birinci performans hesaplama ile ilgili. Yarışmacının kendi oynadığı 5 güne bakıyoruz. En az 2 kere oynama kaydı ile birinciyi hesaplıyoruz. Sürgüne gitmenin zerre dezavantajı yok. Mert'ten beklediğimiz tek şey var: Seri birincilikler.
Eğer sen şu ekipte birinci olursan sana özel ödül vereceğim. Bakalım sistem mi önünde engel yoksa baktığım zaman gerildiğim ünlüler takımı mı?"
Aycan adaya veda ettiği için bu hafta eleme olmayacak. Siz normal olarak yarışmaya devam edeceksiniz. Diğer sürpriz gelişmeleri de daha sonra dile getireceğim."
OGEDAY'DAN SERCAN AÇIKLAMASI
Kazanmanın dışında sevinçlerime çok takıldılar. Biraz kılıf uydurdular. Sanki kendileri hiç gülle atmamış, biz de hep gülle atmışız gibi davrandılar. Kendi aramızda tatlı sert atışmalarımız var. Sercan dedi ki 'Futbol oyunu çıksa göreceğiz.' En çok merak ediyorum futbol oyunu Sercan kaybederse.
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