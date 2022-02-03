Bu akşam Survivor var mı? Survivor All Star'da dün eleme gecesi heyecanı yaşandı. Barış Murat Yağcı, Evrim Keklik, Birsen Bekgöz ve Mert Öcal'ın eleme adayı olduğu gecede, sürpriz bir gelişme yaşandı ve Acun Ilıcalı, Aycan Aytaç'ın adaya veda ettiği için bu hafta eleme olmayacağını duyurdu. Yarışmanın takipçileri şimdi de yeni bölümü beklemeye başladı. Peki, bu akşam Survivor var mı? 3 Şubat Perşembe Tv8 yayın akışında neler var? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte haberin detayları...

BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?

Tv8 yayın akışında yer alan bilgiye göre, bu akşam Survivor yayınlanmayacak. Bu akşam saat 20.00'de Kırmızı Oda dizisinin tekrarı ekranlara gelecek.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV8 yayın akışına göre, Survivor'ın yeni bölümleri pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri yayınlanıyor.