02 Şubat 2022, Çarşamba
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Kayı'nın yeni beyi Gündüz Bey seçiliyor!

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Giriş Tarihi: 02.02.2022
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Kayı’nın yeni beyi Gündüz Bey seçiliyor!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 80’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey’in yokluğunda Kayı Obası postuna oturan Gündüz’ün beyliği Vezir Alemşah’ın düzenlediği toyda Türkmen beyleri tarafından onaylandı.

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