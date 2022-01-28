Yalnız Kurt dizisinde bomba sahne! FETÖ nasıl ortaya çıktı? İlk kez bu kadar etkili anlatıldı (Fettah Dahhak kimdir?)

FETÖ VE TÜRKİYE'NİN İÇİNE SIZMASI



Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşısı Fetullah Gülen, örgüte müzahir yayın organlarında yazdığı yazılarda örgütün 'mahrem imamları' gibi 10 farklı kod isim kullanıyordu.



İlk yazılarını 1960'da yazmaya başlayan Gülen kimliğini gizlemek için 1988 yılına kadar yazılarına 'A. Fettah Şahin', 'Enver Aydın' ve 'M. Abdulfettah Dahhak' gibi kod isimlerle imza atardı.

DAHHÂK' NE DEMEK? NEDİR?

Arapça 'gülen' demek olan 'Dahhâk' aynı zamanda İran mitolojisinde 'zalim, insan beynini yarasına süren kişi' anlamına geliyor.

İran'da Müslüman Türkleri acımasızca, testere ile ortadan ikiye keserek katleden, İran halkına tarifi güç zulümleri keyifle yapan Şah Cemşit'e verilen isimdir. Şah Cemşit, 'Dahhâk-i zalim' diye de anılır.

Dahhak, Zahhak ya da Zohak, İran mitolojisinde şeytani bir figür.

Avesta gibi antik İran Zerdüşt metinlerinde "Azi Dahaka" olarak da geçer. Bu metinlere göre Zohak, Ehrimen'in oğlu ve Ahura Mazda'nın düşmanıdır.

Hükümdar Cemşid'den sonra İran ve Turan tahtına oturan beşinci hükümdarıdır. Efsaneye göre, zulmü ve kötülüğü seven Dahhak'ın omzunda ejderha ve yılan başına benzer iki kemik çıkar. Dönemin hekimleri bu durumun çaresini bulamamışlardır. Günün birinde şeytan hekim kılığına girmiş ve Hükümdar Dahhak'a çarenin hastalığın üzerine insan beyni sürmek olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Dahhak günde iki insan öldürtmüş ve beyinlerini yaranın üzerine sürmüştür. Ağrıları hafifleyip acıları dinince Dahhak her gün yetkilendirdiği kişiler tarafından günde iki insan öldürtmeye başlamıştır.

Bu zulme daha fazla dayanamayan yetkili, yakalanan iki kişiden birini serbest bırakmış ve yerine bir koyun kesip beynini Dahhak'a vermiştir. Her gün kaçan insanlar bir bölgede toplanmış, üremiş ve çoğalmıştır. Daha sonra bu halkın toplanmasında ve Dahhak'ı mağlup etmesinde Demirci Kawa rol alır. Demirci Kawa Dahhak'ın hastalığından dolayı 17 oğlunu kaybetmiştir. Bir oğlunu daha almaya geleceklerini bilen Kawa bunu istemez ve Dahhak'ı devirmek için bir plan yapar. Demirci, dükkanında silahlar yapar ve bu toplulukla birlikte 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece Dahhak'ın sarayını kuşatıp onu devirir. O geceyi ateşin etrafında elden ele meşale tutarak kutlarlar. Bu günü özgürlüğe, mücadeleye ve halka adarlar.

YALNIZ KURT OYUNCULARI VE YÖNETMENİ YAPIMCISI KİMLER?

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

YALNIZ KURT'UN KONUSU NE?

Yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.

Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur.

Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

Yalnız Kurt dizisi oyuncuları arasında Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimler yer alıyor.

Dizide 1970'li ve 80'li yıllarda Türkiye'de olup bitenlerin kısa bir özeti ve sonrasında bir dini yapılanmayla ilgili bilgilerde veriliyor.

Dini yapılanmanın başındaki isim olarak ise Fettah Dahhak olarak bir karakter gösteriliyor.

Diziyi izleyenlerin ilk aklına gelen isim ise Fettah Dahhak'ın Fetullah Gülen olduğuydu. Gerçekten de öyle. Dizideki Dahhak karakteri Fetullah Gülen'i temsil ediyor.

Fetullah Gülen'in Erzurumlu olduğu biliniyor. Doğum tarihi ise 1941... Fetullah Gülen 27 Nisan 1941 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde dünyaya geldi. FETÖ elabaşı Gülen'in babası Pasinler ilçesinde Korucuk Köyünde köy imamı olan Ramiz Gülen'dir. Kendisiyle birlikte 8 kardeş olan Gülen'in 5 erkek iki de kız kardeşi var.

Babasının imam olması nedeniyle çeşitli köyleri, camileri ve medreseleri gezmiş buralardan farklı kişilerden dersler almıştır.

1963 yılında, Türkiye'nin farklı illerinde kurulan derneklerin bir benzeri olan "Komünizmle Mücadele Derneği"nin Erzurum'da kurulmasına öncülük etmiştir. 1965'e kadar Edirne'de imamlık yapıp burada çevresinde topladığı kitlelere dersler vermiş. Sonrasında Kırklareli'nde aynı uygulamayı sürdürmüştür. 1966'da ise İzmir'e tayin olur ve burada yine aynı şekilde devam eder.

PEKİ, DAVUT BAHADIR KİMDİR?

Yalnız Kurt filminde yer verilen bir başka karakter ise "Davut Bahadır" oldu. Peki, Davut Bahadır kimdir?

Davut Bahadır, o dönemde Fetullah Gülen örgütünü takip etmek için görevlendirilen bir devlet yetkilisidir; ancak gerçekte bu isimle değil de farklı bir isimle bu görevi yürütmüştür.

Dizide Davut Bahadır karakterini Cihan Ünal canlandırıyor.

Bahadır, dizideki görevi hakkında şunları söylüyor:

Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.