Bir Zamanlar Çukurova’ya üç ödül birden

Yeliz Doğramacılar ve Serpil Taşçıoğlu 'Yılın en iyi dizi çifti' seçilirken; dizide Fadik karakterine hayat veren Polen Emre ise 'Yılın yardımcı kadın oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

'Bir Zamanlar Çukurova' atv ekranında perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek.