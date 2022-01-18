18 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Esra Erol 18 Ocak Salı yeni bölüm izle

Esra Erol 18 Ocak Salı yeni bölüm izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
ABONE OL
Esra Erol 18 Ocak Salı yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Ocak 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; Hafize ve Hasan’la ilgili herkesi şoke edecek yeni gelişme! 30 yıllık karısı Memduh’a kaçtı diye gözyaşlarına boğulan Esra Erol canlı yayında! ‘Annem ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkılıyor’ diyen karısı Rabia’yı çok sevdiğini söyleyen Safa geliyor! Bir aydır çocuklarını göremeyen Eda’nın feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA