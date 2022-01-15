Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor yarışmasının yeni sezonu başlıyor. Dün gerçekleştirilen MasterChef finalinde Acun Ilıcalı büyük sürpriz diyerek duyurdu. Kurallarda da değişiklik olduğunu duyuran Acun Ilıcalı, açılış oyunun da farklı olduğunu bildirdi. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 All-Star hangi günler yayınlanacak? İşte cevaplar...

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2022 All-Star yarışması 15 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek.

SURVIVOR'DA BİR İLK

Survivor'da bir ilk olacağını duyuran Acun Ilıcalı, açılışın çok farklı yapılacağını ve ilk oyunun da sürpriz olduğunu açıkladı. Açılış ve ilk oyun hakkında bilgi vermeyen Ilıcalı, büyük sürpriz olduğu için tanıtıma koymadıklarını ve bu nedenle tanıtımın kısa sürdüğünü de sözlerine ekledi.