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Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 All-Star hangi günler yayınlanacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2022
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Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 All-Star hangi günler yayınlanacak?

Survivor 2022 yarışması için geri sayım başladı. Bu sene All-Star formatında yapılacak yarışmanın ilk bölüm fragmanı heyecan yarattı. İlk tanıtımda Barış'ın sakatlığı damga vurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler yarışmanın başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 All-Star hangi günler yayınlanacak? İşte Survivor 2022 yarışması hakkında merak edilenler..

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor yarışmasının yeni sezonu başlıyor. Dün gerçekleştirilen MasterChef finalinde Acun Ilıcalı büyük sürpriz diyerek duyurdu. Kurallarda da değişiklik olduğunu duyuran Acun Ilıcalı, açılış oyunun da farklı olduğunu bildirdi. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 All-Star hangi günler yayınlanacak? İşte cevaplar...

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2022 All-Star yarışması 15 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek.

SURVIVOR'DA BİR İLK

Survivor'da bir ilk olacağını duyuran Acun Ilıcalı, açılışın çok farklı yapılacağını ve ilk oyunun da sürpriz olduğunu açıkladı. Açılış ve ilk oyun hakkında bilgi vermeyen Ilıcalı, büyük sürpriz olduğu için tanıtıma koymadıklarını ve bu nedenle tanıtımın kısa sürdüğünü de sözlerine ekledi.

SURVIVOR 2022 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor 2022 All-Star Gönüllüler takımı şu yarışmacılardan oluşuyor:

* Gökhan
* Ogeday
* Anıl
* Hikmet
* Ardahan
* Berkan
* Yasin
* Gizem
* Berna
* Sude
* Seda
* Evrim
* Yağmur

SURVIVOR 2022 ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor 2022 All-Star Ünlüler takımı şu yarışmacılardan oluşuyor:

* Adem
* Atakan
* Furkan
* Mert
* Sercan
* Barış
* Batuhan
* Aycan
* Elif
* Merve
* Nagihan
* Sema
* Birsen

SURVİVOR NİSA NEDEN YOK?

Survivor 2022 için geri sayım başlarken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Survivor 2022 için yola çıkan ekibe koronavirüs testi yapıldı. Gönüllüler takımında olan Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındığı ve bu yüzden kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

NİSA'NIN YERİNE KİM YARIŞACAK?

Nisa'nın yarışmadan diskalifiye olmasının ardından yarışacak isim de merak edilmeye başlandı. Dominik'ten ilk canlı yayınını yapan Acun Ilıcalı, yedeklerden Yağmur Banda'nın kadroya dahil edildiğini açıkladı.

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