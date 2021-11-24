Esra Erol 24 Kasım Çarşamba yeni bölüm izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Kasım 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; televizyondan bulduğu numaradan tanışıp evlilik hayali kurdu, bütün birikimini kaptırdı! Yeşim hakkındaki iddialara canlı yayında cevap verecek! Bugün yüzleşme, bugün hesaplaşma vakti! Halil 5 yaşındaki çocuğunu da alıp Aydoğan'a kaçan karısı Gülcan ile ilk kez karşı karşıya gelecek! 'Kocam Hayati beni sahte gelin olmakla suçluyor' diyen daha 5 aylık evli Satı'nın isyanı! 9 aylık bebeğine kavuşmak isteyen Beste'nin feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...