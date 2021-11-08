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Esra Erol 8 Kasım Pazartesi tekrar izle

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Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Esra Erol 8 Kasım Pazartesi tekrar izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Kübra’nın kocası Sezer günler sonra neden geri geliyor? Kübra Sezer cephesinde yeni gelişme! Sosyal medyadan çıkmadı, başına gelmeyen kalmadı! Anlattıklarına kimse inanamadı! İddiaların hedefindeki Ramazan tüm gerçekleri anlatmaya geliyor! Acıyıp evinde misafir ettiği İsmail karısı Seher’le kaçtı! Kim doğruyu söylüyor! Karısı defalarca kaçtı, o her defasında affetti! Bugün hesaplaşma vakti! Adem karısı Fatma ile ilk kez karşı karşıya gelecek! Esra Erol'da 8 Kasım yeni bölüm tekrar izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Kübra'nın kocası Sezer günler sonra neden geri geliyor? Kübra Sezer cephesinde yeni gelişme! Sosyal medyadan çıkmadı, başına gelmeyen kalmadı! Anlattıklarına kimse inanamadı! İddiaların hedefindeki Ramazan tüm gerçekleri anlatmaya geliyor! Acıyıp evinde misafir ettiği İsmail karısı Seher'le kaçtı! Kim doğruyu söylüyor! Karısı defalarca kaçtı, o her defasında affetti! Bugün hesaplaşma vakti! Adem karısı Fatma ile ilk kez karşı karşıya gelecek!

ESRA EROL'DA 8 KASIM 2021 TEKRAR İZLE

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