Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi Show TV'de ekranlara gelecek. 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanınan Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği Üç Kuruş dizisi için bekleyiş başladı. Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu da merka ediliyor. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş oyuncuları kimler? Üç Kuruş konusu (hikayesi) nedir? İşte haberin detayları...

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş, 1 Kasım Pazartesi saat 20.00'de başlayacak. Dizinin senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunuyor.