Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş oyuncuları kimler? Üç Kuruş konusu (hikayesi) nedir?
Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Ay Yapım imzalı yeni dizi ‘Üç Kuruş’ için geri sayım başladı. Hikayesi sosyal medyada çok konuşulan Üç Kuruş dizisinin ne zaman başlayacağını merak eden seyirciler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş oyuncuları kimler? Üç Kuruş konusu (hikayesi) nedir? İşte dizi hakkında merak edilenler...
Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi Show TV'de ekranlara gelecek. 'İçerde' ve 'Çukur' projelerinden tanınan Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği Üç Kuruş dizisi için bekleyiş başladı. Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu da merka ediliyor. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş oyuncuları kimler? Üç Kuruş konusu (hikayesi) nedir? İşte haberin detayları...
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş, 1 Kasım Pazartesi saat 20.00'de başlayacak. Dizinin senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunuyor.
ÜÇ KURUŞ'UN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.
Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal'ın yolu katille kesişir.
ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU
Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit.
ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
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