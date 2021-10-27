Kuruluş Osman’da sır çözüldü! Hristiyan dünyasının en değerli kutsalı...

Emanetin kıymetini öğrenen Osman Bey, "Adalete bak! Şeytan bildikleri Osman Bey'in elinde en kıymetlilerini tutar! Bunu almak içün Hıristiyanlar karşında birlenir dersin! Peki ya ben evvel davranıp Hıristiyan tebaayı arkamda birleştirirsem?" diye sordu. Martoloz, "Bu çok tehlikeli bir hamle olur Osman Bey!" diyerek Osman Bey'i uyarsa da Osman Bey "Çetin yolları sadece yürekliler geçebilir" dedi.

Osman Bey mağaradan ayrılmadan önce "Sen benim gören gözüm, duyan kulağımsın! Yeni bir malumat duyar isen kuzgunlar ile haber edesin" sözleriyle Martoloz'a talimat verdi ve "şimdi oyun kurma sırası bendedir" diyerek elindeki kozu değerlendirmek üzere harekete geçti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 68'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

