Gelinim Mutfakta kim sunacak? 18 Ekim Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu mu? Resmi açıklama geldi

Hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta'nın 4'üncü sezonunda sunucu koltuğuna Demet Akalın oturmuştu. Birkaç gündür seyircisiz ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni sunucunun kim olacağı merak ediliyordu. Yayıncı kuruluş tarafından yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim sunacak? 18 Ekim Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu mu? İşte cevaplar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM SUNACAK?

Gelinim Mutfakta yarışma programının yeni sunucusu belli oldu. Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, Gelinim Mutfakta'yı her hafta farklı bir isim sunacak. 18-22 Ekim tarihleri arasındaki bölümleri sunacak isim ise Songül Karlı oldu.