Gelinim Mutfakta kim sunacak? 18 Ekim Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu mu? Resmi açıklama geldi
Gelinim Mutfakta kim sunacak? 4’üncü sezonuna Demet Akalın ile “merhaba” diyen yarışma programı Gelinim Mutfakta, birkaç gündür sunucusuz yayınlandı. Demet Akalın'ın programdan ayrılması sonrası yarışmayı kimin sunacağı merak ediliyordu. Kanal D'den resmi açıklama geldi. Peki, Gelinim Mutfakta kim sunacak? 18 Ekim Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu mu? İşte haberin detayları...
Hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta'nın 4'üncü sezonunda sunucu koltuğuna Demet Akalın oturmuştu. Birkaç gündür seyircisiz ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni sunucunun kim olacağı merak ediliyordu. Yayıncı kuruluş tarafından yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim sunacak? 18 Ekim Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu mu? İşte cevaplar...
GELİNİM MUTFAKTA KİM SUNACAK?
Gelinim Mutfakta yarışma programının yeni sunucusu belli oldu. Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, Gelinim Mutfakta'yı her hafta farklı bir isim sunacak. 18-22 Ekim tarihleri arasındaki bölümleri sunacak isim ise Songül Karlı oldu.
SONGÜL KARLI KİMDİR?
Songül Karlı 15 Eylül 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösterdi.
Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı. "Derman Sendedir" adlı albümü ile kendini gösteren Karlı, kısa süre içinde kendini tanıtmayı başardı. 10'dan fazla albüm çıkardı ve çok sayıda ödül aldı.
2007'den itibaren sunucu olarak televizyon programlarında boy göstermeye başladı. İlk programı Songül Karlı İle Cumartesi, Kanal 7 ekranında yayınlandı. Ardından çok sayıda programda sunucu koltuğunda oturdu.
Ayrıca birçok dizide de rol aldı.
En son 2016'da Songül Karlı İle Evlilik Yolunda programını sunan Karlı 5 yılın ardından kamera karşısına geçti. Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bir haftalığına sunuculuğunu yapıyor.
En son, Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu Demet Akalın yapıyordu. Ani bir kararla ayrıldıktan sonra programda yenir bir formata gidildi ve her hafta bir sunucu programı yürütecek.
ÇIKARDIĞI ALBÜMLER
* 1991 - Derman Sendedir
* 1992 - Böyle Olur mu
* 1993 - Oralıyam Ben
* 1994 - Dokunsalar Ağlayacağım
* 1994 - Dal Boylum
* 1995 - Yanık Bir Türkü
* 1996 - Omuz Omuza
* 1998 - Yalan
* 2002 - Bir Yana
* 2004 - Kaç Bahar
* 2017 - Hayat Bir Gün
SUNDUĞU PROGRAMLAR
* 2007 - Songül Karlı İle Cumartesi
* 2008 - İki Gönül Bir Olunca
* 2008 - Su Gibi
* 2014 - Songül Karlı ile Yeniden
* 2015 - Bugün Yıldız Benim
* 2016 - Songül Karlı İle Evlilik Yolunda
* 2021 - Gelinim Mutfakta
ROL ALDIĞI DİZİLER
* 2000 - Paşa Baba Konağı
* 2002 - Reyting Hamdi
* 2004 - Türkü Filmi
* 2010 - Yasemince
ALDIĞI ÖDÜLLER
* 1993 - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist (21.Altın Kelebek Ödülleri)
* 1997 - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı (3.Kral Tv Video Müzik Ödülleri)
* 1998 - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı (4.Kral Tv Video Müzik Ödülleri)
* 1999 - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist ( 27.Altın Kelebek Ödülleri)
* 2012 - En İyi Kadın Program Sunucusu (Evo's Angels - KırmızıTürk Yılın En'leri)
* 2015 - Fantazi-Arabesk En İyi Düet (Devran İskender ile) (Magazin Casusu Ödülleri)
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