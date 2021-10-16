Kuruluş Osman ödüle doymuyor

ÜÇÜNCÜ SEZONDA 12 ÖDÜL BİRDEN KAZANDI

atv ekranındaki üçüncü sezonuna zirvede başlayan ve reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', geçtiğimiz günlerde Altın 61 Ödülleri'nde üç ödül, Avrupa Ödülleri'nde üç ödül ve Golden Palm Ödülleri'nde ise dört ödül birden kazanmıştı.