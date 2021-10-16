Kuruluş Osman ödüle doymuyor
Atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman, reytinglerde sezonun en iyi açılışını yaptı. Yenilenen kadrosuyla ve hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, ödül törenlerine de damga vurdu. Son olarak Kristal Elmas Ödülleri’nde “Yılın Dizisi” ve “Yılın Yapımcısı” ödüllerini aldı.
Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi giren atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', ödüle doymuyor. Sezon öncesi farklı organizasyonlardan toplam 10 ödül kazanan 'Kuruluş Osman', 13 Ekim Çarşamba günü düzenlenen Kristal Elmas Ödülleri'nde 'Yılın Dizisi' seçilirken, dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ da 'Yılın Yapımcısı' ödülünü kazandı.
'Kuruluş Osman'ın ödüllerini geceye katılan dizinin oyuncuları Emel Dede, Fatih Ayhan ve Melis Gürhan teslim aldı.
ÜÇÜNCÜ SEZONDA 12 ÖDÜL BİRDEN KAZANDI
atv ekranındaki üçüncü sezonuna zirvede başlayan ve reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', geçtiğimiz günlerde Altın 61 Ödülleri'nde üç ödül, Avrupa Ödülleri'nde üç ödül ve Golden Palm Ödülleri'nde ise dört ödül birden kazanmıştı.
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