İçimizden Biri neden yok? 12 Ekim İçimizden Biri 5. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri dizisinin saat 20.00'de ekranlara gelmemesi nedeniyle izleyiciler internet üzerinden araştırmalara başladı. Show TV'nin yeni dizisi İçimizden Biri'nin neden yayınlanmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Yayıncı kuruluş tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, İçimizden Biri neden yok? 12 Ekim İçimizden Biri 5. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte merak edilenler...
İçimizden Biri neden yok, ne zaman yayınlanacak? Show TV ekranlarında yayınlanan İçimiden Biri dizisinin 5. bölümünün neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Salı günleri saat 20.00'de izleyiciyle buluşan dizinin aynı saatte ekranlara gelmemesi izleyicide merak uyandırdı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin neden yayınlanmadığı konusunda açıklama geldi. Peki, İçimizden Biri neden yok? 12 Ekim İçimizden Biri 5. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte cevaplar...
İÇİMİZDEN BİRİ NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, İçimizden Biri dizisinin yayın saati değişti. Dizi, salı günleri saat 20.00 yerine saat 21.45'te yayınlanacak.
İÇİMİZDEN BİRİ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yıllarca hayalini kurduğu düğün bir anda dağılmış, gelinliği üstünde öylece kalakalmıştır. Adam'ı asla affetmeyecektir. Ama yas tutmaya da niyeti yoktur. Hayatına kaldığı yerden devam edecektir.
Adam'ın her zaman olduğu gibi pes etmeye niyeti yoktur. Kendini Havva'ya affettirmenin bir yolunu bulacaktır. Ama Havva bu kez o kadar kırılmıştır ki, eski naif, anlayışlı Havva'dan eser kalmamıştır. Çelik gibi iradesiyle Adam'ın karşısındadır. Affetmesine affetmeyecektir ama öyle bir şey öğrenir ki, kafası iyice karışır. Havva artık doğruyla yanlışı ayırt edebilecek durumda değildir. Adam'ın en sonunda öyle bir hamle yapacaktır ki, işler iyice arap saçına dönecektir.
İÇİMİZDEN BİRİ 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
İçimizden Biri'nin 5 Ekim Salı günü ekrana gelen dördüncü bölümünde Adam, Hacı Hünkar'ın gözüne girmek ve Havva ile resmi olarak evlenebilmek için mücadelesine devam etti. Bu sefer çok daha zorlu görevler onu bekliyordu ancak hepsini başarıyla tamamladı. İki aşığın sonunda resmi nikahlarının kıyılması için önlerinde hiçbir engel kalmadı. Havva, hayal ettiği gibi beyaz gelinliğiyle evden çıktı ancak asıl büyük bombayı son anda Eva patlattı. Baş piskoposu nikaha getiren Eva, Adam'ın baş piskoposa söylediği yalanı herkese dinletti. Hala Hristiyan olduğunu ve Havva'nın da Hristiyan olacağını söyleyen Adam'ın bu büyük yalanı, Havva'yı şoke etti. Finalde Havva gözyaşları içinde Adam'ı terk etti.
ADAM, BAŞ PİSKOPOSA YALAN SÖYLEDİ
Adam ile Havva'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde yaşadığı sert tartışma daha fazla uzamadan tatlıya bağlandı. Adam, Havva'ya onu asla bırakmayacağını söyledi. Adam, Havva ile olan sorunlarını çözdü ancak Hacı Hünkar'ın önüne koyduğu zorluklar bitmiyordu. Aşkı için her zorluğa göğüs geren Adam, zorlu görevlerin üstesinden gelmek için çaba göstermeye devam etti. Havva ile Adam'ın evlilik yolunda atmaları gereken bir adım daha vardı, ikili resmi nikahlarının kıyılması için harekete geçti. Bunun için Adam ile ailesinin, Havva'yı Hacı Hünkar'dan istemesi gerekiyordu. Willson ailesi, Havva'yı istemeyi ancak bir şartla kabul edeceklerini söyledi. Şartlarını kabul etmek zorunda kalan Adam, baş piskopos ile görüşüp hala Hristiyan olduğunu ve nikah sonrasında Havva'nın da Hristiyan olacağını söyledi.
ADAM, HACI HÜNKAR'IN BİR SINAVINI DAHA BAŞARIYLA GEÇTİ
Adam, ailesini ikna edip Havva'yı istedi ancak Hacı Hünkar'ın Adam'a sunduğu bir şart daha vardı. Adam, çiftliğe su getirecekti. Havva'yla evlenebilmek için her yolu deneyen Adam, çiftliğe su getirmeyi başardı. İlk denemesinde başarısız olsa da pes etmeyen Adam, çiftliğe artezyen kuyusu makinesi getirerek sorunu çözdü. Tam umutlarını kestikleri anda suyun çıkmasıyla Havva ile Adam, sevinçten havalara uçtu. Sözünü tutmak zorunda kalan Hacı Hünkar ise istemese de kızını Adam'a verdi.
İÇİMİZDEN BİRİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun ve bu hikayelerden çok önce, Havva ile Adem. Bizim hikayemiz de onlarla başlamaktadır. Geleceğin Âdem'i, şimdilerin İrlandalı Adam'ı ile Türk kızı Havva'nın imkanlı kılmaya çalıştıkları aşk hikayesiyle…
Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Katolik bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir. Çünkü İrlanda ekonomik bunalımdayken onlara yardımı Osmanlı padişahı yaptığı için Adam'ın papaz olan babası William, birçok Drogedalı gibi bir Türkiye hayranıdır ve hatta yıllar önce tatil için geldiği Marmaris'e de hayran kalır ve oraya yerleşir.Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Adam, Havva'yı görür görmez aşık olmuştur.
Havva da ilk defa kalbini eriten bu duyguya kayıtsız kalmamış, var oluşundan beri aradığı diğer yarısını sonunda bulmuştur. Adam Havva'ya evlenme teklif eder fakat Havva'nın kalbi istese de dudakları babası Hacı Hünkar'dan ötürü hayır diyecektir çünkü Adam ne Türk ne de Müslüman'dır. Adam aşkı için din değiştirmeyi göze alsa bile Havva'nın babası Hacı Hünkar, kız kardeşleri ve eşleri bu işin olmaması için elinden geleni yapacaklardır. Tüm imkanlarını Havva okusun ve profesör olsun diye döken Hünkâr'ın gelecek planlarında hiç mi hiç Havva'ya bir damat adayı bulmak yoktur. Havva gözünü karartarak babasının karşısına çıkıp bir İrlandalıya aşık olduğunu söylediğinde korktuğu şey başına gelmiş olur. İki aşık, aşklarını ailelerine kabul ettirmek için her yolu denerler. Adam'ın ailesi de iki aşığa açılan savaşta yadsınamayacak bir cephedir. Havva ile Adam, aşklarına kör olan gözleri ve sağır olan kulakları elbet bir gün açacaktır. Yani onlar buna inanmaktadır…
İÇİMİZDEN BİRİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
İçimizden Biri dizisinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora, Renan Bilek'e; Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ederken, dizinin genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini başarılı isim Ersoy Güler üstleniyor.
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