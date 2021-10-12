İçimizden Biri neden yok, ne zaman yayınlanacak? Show TV ekranlarında yayınlanan İçimiden Biri dizisinin 5. bölümünün neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Salı günleri saat 20.00'de izleyiciyle buluşan dizinin aynı saatte ekranlara gelmemesi izleyicide merak uyandırdı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin neden yayınlanmadığı konusunda açıklama geldi. Peki, İçimizden Biri neden yok? 12 Ekim İçimizden Biri 5. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte cevaplar...

İÇİMİZDEN BİRİ NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, İçimizden Biri dizisinin yayın saati değişti. Dizi, salı günleri saat 20.00 yerine saat 21.45'te yayınlanacak.

İÇİMİZDEN BİRİ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıllarca hayalini kurduğu düğün bir anda dağılmış, gelinliği üstünde öylece kalakalmıştır. Adam'ı asla affetmeyecektir. Ama yas tutmaya da niyeti yoktur. Hayatına kaldığı yerden devam edecektir.