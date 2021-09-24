Kardeşlerim dünyaya açıldı! 30 ülkeye satıldı

YAKINDA RUSYA, MAKEDONYA VE ROMANYA'DA

ATV, reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yurt dışında da adından söz ettiriyor. İlk yurt dışı yayınına 15 Ağustos'ta Orta Doğu'nun en büyük kanallarından OSN'de başlayan Kardeşlerim dizisinin 30 ülkeye satışı gerçekleşti.

Anne babalarını kaybettikten sonra hayatta kalma mücadelesi veren dört kardeşin hikayesini anlatan dizi, yakın zamanda Rusya, Makedonya ve Romanya'da da izleyiciyle buluşacak.