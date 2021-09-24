Kardeşlerim dünyaya açıldı! 30 ülkeye satıldı
atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim artık tüm dünyayla buluşuyor. İkinci sezonuyla da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden ve dört kardeşin hayatta kalma mücadelesini anlatan dizi; For My Family adıyla Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar dahil 30 ülkeye satıldı.
YAKINDA RUSYA, MAKEDONYA VE ROMANYA'DA
ATV, reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yurt dışında da adından söz ettiriyor. İlk yurt dışı yayınına 15 Ağustos'ta Orta Doğu'nun en büyük kanallarından OSN'de başlayan Kardeşlerim dizisinin 30 ülkeye satışı gerçekleşti.
Anne babalarını kaybettikten sonra hayatta kalma mücadelesi veren dört kardeşin hikayesini anlatan dizi, yakın zamanda Rusya, Makedonya ve Romanya'da da izleyiciyle buluşacak.