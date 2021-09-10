18 yıl sonra seyirciyle buluşacak! İlk fragman yayınlandı! Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?
Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? Wachowski Kardeşlerin yazıp yönettiği bilim kurgu - aksiyon filmi Matrix'in 4'üncü serisinden ilk fragman geldi. 18 yıl sonra yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Matrix'in yayın tarihi belli oldu. Film severlerin yakından takip ettiği Matrix 4 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? Matrix filminin konusu nedir? İşte merak edilenler...
Dünyaca ünlü bilim - kurgu filmi Matrix'in 4'üncü serisi izleyiciyle buluşacak. 18 yıl aradan sonra seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Matrix 4'ün ilk fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu sahneleriyle izleyiciden tam not alan fragman ile birlikte filmin vizyona gireceği tarih de belli oldu. Heyecanla beklenen Matrix 4'ün başrolünde Keanu Reeves olacak. Peki, Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? İşte cevaplar...
MATRİX 4 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
18 yıl aradan sonra tamamlanan The Matrix'in 4. filmi 22 Aralık'ta vizyona girecek. Filmde "Neo" karakterini başarılı oyuncu Keanu Reeves'in canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ise Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II ve Ellen Hollman yer alıyor.
"THE MATRİX" 1. SERİ KONUSU
Saygın bir yazılım şirketinde çalışan Thomas Anderson (Keanu Reeves), gecelerini "Neo" adı altında program kırarak ve Matrix'i araştırarak geçirir. Esrarengiz şekilde Trinity ve Morpheus ile tanışan Neo, yaşadığı dünyanın aslında beyninde gerçekleşen bir simülasyondan ibaret olduğunu öğrenir ve kendini bu durumdan kurtarmak için Morpheus'un önderliğindeki ekibe katılır. Neo gerçek dünyada ilk nefesini aldıktan sonra simülasyona tekrar girerek Matrix'in ne olduğunu kavrayacak ve kurtarılma nedenini öğrenerek gelişen olaylar çerçevesinde yeni kimliğini tanımaya çalışacaktır.
Filmdeki olaylar çok ileri bir tarihte teknolojinin son derece gelişmiş olduğu, yapay zekaya sahip makinelerin yaratılmış olduğu bir dünyada geçmektedir. Bu dünyada makineler ve insanlar arasında ortaya çıkmış, savaş sonucunda insan ırkı makineleri yenebilmek için onların enerji kaynağı olan güneş ışınlarının dünyaya inmesini engellemek adına, gökyüzünü kimyasal silahlarla siyah bulutlar oluşturmak suretiyle kapatmıştır. Bunun sonucunda enerji ihtiyacını karşılayamayan makineler yeni enerji kaynakları bulmaya yönelir ve insan vücudunun çok iyi bir enerji motoru olduğunu fark ederler.
Böylece insanları köle olarak enerji üretimi için kullanmaya başlarlar ve herhangi bir isyan durumundan kaçınmak için insanların zihinlerini meşgul edecek bir program tasarlarlar. Bunun sonucunda köle insanlar aslında bilinçsiz bir şekilde uyurken zihinleri makinelere bağlı bir şekilde Matrix programının içerisinde her şeyden habersiz sanal bir dünyada yaşamaya devam ederler. Filmin başkahramanı Neo bu insan tarlalarında uyanır ve gerçek dünyada insanların yaşadığı tek yer altı şehri olan Zion'a götürülür ve gerçek dünyaya alıştıktan sonra Morpheus'un ekibiyle beraber makinelere karşı savaşmaya başlar.
MATRİX 2 RELOADED FİLMİ KONUSU
Seçilmiş kişi Neo, Matrix'teki kurtarıcı rolüyle en güçlü varlıktır. Matrix'e kaçak girişleri temizlemekle yükümlü ajanlar bile karşısında duramaz. Matrix'te gemi kaptanlarının bir toplantısında onları tanıdık bir yüz ziyaret edecektir, daha önce Neo'nun yok ettiği Ajan Smith. Ajan kimliğinin dışında yeniden sahneye çıkan Smith, kendini kopyalayabilmekte ve çoğaldıkça güçlenmektedir. Neo'nun artık Matrix'te gerçek bir rakibi vardır. Morpheus ve Trinity ise diğer gemi kaptanlarıyla birlikte seçilmişi kaynağa götürecek yolu arayacaklardır.
MATRİX 3 REVOLUTİONS FİLMİ KONUSU
Filmde Neo, kaynağa giderek Mimar'ın ağzından Matrix ile ilgili tüm gerçekleri öğrendikten sonra seçimini diğer seçilmişlerden farklı olarak yapar ve döngü bozulur. Yeri kazmakta olan makineler Zion'a girer ve tam anlamıyla bir makine - insan savaşı başlar. Artık tüm gerçeklerin farkında olan Neo, Makineler şehrine giderek bir anlaşma teklif eder. Tüm Matrix'i ele geçirmiş ve yakında Makine şehrini de yok edecek olan Smith'i öldürecek, karşılığında ise barış sağlanmış olacaktır.
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