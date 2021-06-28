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Survivor 2021 yarışmacısına piyango vurdu! Leyla ile Mecnun dizisinde rolü kaptı! Acun Ilıcalı harekete geçti

Leyla ile Mecnun dizininin yeni sezonu heyecanla beklenirken, dizinin yeni sezonuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tam kadro seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan diziye sürpriz bir transfer yapılacağı iddia edildi. Survivor 2021'in final yapmasının ardından yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Poyraz'ın dizide rol alacağı öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın Poyraz için harekete geçtiği konuşuluyor. İşte haberin detayları...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Survivor 2021 yarışmacısına piyango vurdu! Leyla ile Mecnun dizisinde rolü kaptı! Acun Ilıcalı harekete geçti

Survivor 2021 yarışmasında final yaparak şampiyonunu belirledi. 6 ay süren zorlu bir mücadelenin ardından birinciliği İsmail Balaban'a kaptıran ve yarışmadan ikinci olarak ayrılan Poyraz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yapımcı Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yeniden seyirci karşısına çıkacak Leyla ile Mecnun dizisinde Poyraz'ın da rol alacağı söylentileri başladı. Acun Ilıcalı'nın teklifinin ardıdnan Poyraz'ın bu teklife sıcak baktığı konuşuluyor.

SURVİVOR'DAN LEYLA İLE MECNUN'A

Survivor 2021 yarışmasını ikinci olarak tamamlayan Poyraz için Acun Ilıcalı harekete geçti. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Exxen'de yayın hayatına başlayacak Leyla ile Mecnun dizisi için Poyraz'ı düşündüğü iddia edildi. Poyraz'ın bu teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde sete çıkacağı iddia edildi.

ÇEKİMLER BAŞLADI

Kendine has bir mizah yaratan dizi Exxen platformunda yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dzinin heyecanla beklenen yeni sezon çekimleri başladı.

LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, dizinin yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve başlayacağı tarih de henüz açıklanmadı.

Yeni sezon tanıtımı ile birlikte yayın tarihinin belli olması bekleniyor. Exxen tarafından yeni sezon tarihi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

LEYLA'YI KİMİN CANLANDIRACAĞI BELLİ OLDU

7 yıl aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun dizisinde "Leyla" karakterine kimin hayat vereceği merak ediliyordu. Dizinin yönetmeni Onur Ünlü sosyal medya hesabından merak edilen soruya yanıt verdi. Ünlü, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oyuncu Deniz Işın ile fotoğrafını paylaşarak, ''Aa bak yeni Leyla!'' notunu düştü.

LEYLA İLE MECNUN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Burak Aksak'ın senaryosunu yazdığı Leyla ile Mecnun dizisi tam kadro geri dönüyor. Dizide Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt, Köksal Engür gibi isimlerin yanı sıra "Leyla" karakterine hayat veren Deniz Işın gibi isimler yer alıyor.

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