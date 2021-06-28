Survivor 2021 yarışmacısına piyango vurdu! Leyla ile Mecnun dizisinde rolü kaptı! Acun Ilıcalı harekete geçti

Survivor 2021 yarışmasında final yaparak şampiyonunu belirledi. 6 ay süren zorlu bir mücadelenin ardından birinciliği İsmail Balaban'a kaptıran ve yarışmadan ikinci olarak ayrılan Poyraz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yapımcı Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yeniden seyirci karşısına çıkacak Leyla ile Mecnun dizisinde Poyraz'ın da rol alacağı söylentileri başladı. Acun Ilıcalı'nın teklifinin ardıdnan Poyraz'ın bu teklife sıcak baktığı konuşuluyor.

SURVİVOR'DAN LEYLA İLE MECNUN'A

Survivor 2021 yarışmasını ikinci olarak tamamlayan Poyraz için Acun Ilıcalı harekete geçti. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Exxen'de yayın hayatına başlayacak Leyla ile Mecnun dizisi için Poyraz'ı düşündüğü iddia edildi. Poyraz'ın bu teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde sete çıkacağı iddia edildi.