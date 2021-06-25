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Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti İsmail ne iş yapıyor, mesleği ne? Instagram hesabı...

Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de final heyecanı yaşanıyor. İsmail Balaban ve Poyraz'ın finale kaldığı yarışmada hangi isimin ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. İşte, Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti İsmail ne iş yapıyor, mesleği ne? Instagram hesabı...

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Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti İsmail ne iş yapıyor, mesleği ne? Instagram hesabı...

Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti İsmail ne iş yapıyor, mesleği ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de bu akşam şampiyon olacak isim belli olacak. İsmail Balaban ve Poyraz'dan biri şampiyonluk ipini göğüsleyecek. İşte, Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti İsmail ne iş yapıyor, mesleği ne? Instagram hesabı...

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

2013 yılında başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkânsızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen, 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonada başpehlivan Balaban, +90 kiloda rakibi Ömer Yavuz'u yenerek zirvedeki yerini aldı.

İSMAİL BALABAN'IN GÜREŞ KARİYERİ

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu.

Balaban, 2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır. İsmail Balaban Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 2019 yılında final oynadı.

BAŞARILARI

• 2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

• 2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

• 2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

• 2014 Kırkpınar ikinciliği

• 2015 Kurtdereli ikincliği

• 2016 Kurtdereli üçüncülüğü

• 2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

• 2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

• 2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

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