Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti İsmail ne iş yapıyor, mesleği ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de bu akşam şampiyon olacak isim belli olacak. İsmail Balaban ve Poyraz'dan biri şampiyonluk ipini göğüsleyecek. İşte, Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor şampiyonluk finalisti İsmail ne iş yapıyor, mesleği ne? Instagram hesabı...

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.