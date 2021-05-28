ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'de Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun'un iktidar savaşı gündem oldu
ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümüyle de dikkatleri üzerine çekerken Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun'un iktidar savaşı ekranlara yansıdı.
Sultan Aleaddin'in Cengiz Han'la görüşmeden dönen Celaleddin'i zindana attırması, sultanla Türkan Hatun arasında iplerin gerilmesine neden oldu. Türkan Hatun, emrindeki komutanlara Celaleddin'in zindandan çıkarılması emrini verirken, oğlunun huzuruna çıkarak meydan okudu.
Türkan Hatun, "Devletin şehzadesini bir cani gibi zincire vurup zindana attırmak ne demek oluyor" sözleriyle sultana çıkışırken, Sultan Aleaddin, "Taht odasına bu şekilde girmek ne demek oluyor" diyerek yanıt verdi. Türkan Hatun, "Bu taht odasının sütunu benim. Gürzünü ciğerime vurma ki yıkılan duvarların arasında kalmayasın" diyerek iktidarın aslında kendisinde olduğunu vurgulayınca, Sultan Aleaddin "Devletin sultanına bu şekilde hitap ederseniz, yıkılan sadece taht odası değil devletin kendisi olur" yanıtını verdi.
"Türkan Hatun, "Bu yüce devlettte adet olur ki sultanlar sefere çıkar, Türkanlar sarayı idare eder! Ama sultan sefere çıkmadığı için saray işlerine karışır olmuş" deyince Sultan Aleaddin "O seferlerde muzaffer olduğum için böyle bir sarayda oturmaktasınız. Ayrıca şehzade terbiyesi saray işi değil devlet işidir" şeklinde konuştu.
Türkan Hatun'un "O seferlerde arkandan gelen askerlerin kime bağlı olduğunu unutma. Kıpçak kumandanlar Türkan Sultan'ın hatrı için senin karşında değil yanında kılıç sallamaktalar" deyince Sultan'ın sabrı taştı. Sultan Aleaddin "Huzurumdan derhal ayrılın validem. Ve bu son söylediklerinizi salim bir kafayla tekrar düşünün" diyerek Türkan Hatun'a kapıyı gösterdi.
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