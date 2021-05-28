ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'de Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun'un iktidar savaşı gündem oldu

Türkan Hatun, "Devletin şehzadesini bir cani gibi zincire vurup zindana attırmak ne demek oluyor" sözleriyle sultana çıkışırken, Sultan Aleaddin, "Taht odasına bu şekilde girmek ne demek oluyor" diyerek yanıt verdi. Türkan Hatun, "Bu taht odasının sütunu benim. Gürzünü ciğerime vurma ki yıkılan duvarların arasında kalmayasın" diyerek iktidarın aslında kendisinde olduğunu vurgulayınca, Sultan Aleaddin "Devletin sultanına bu şekilde hitap ederseniz, yıkılan sadece taht odası değil devletin kendisi olur" yanıtını verdi.