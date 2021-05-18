Maraşlı’dan hafızalara kazınacak bölüm! Yeni bir sayfa açıldı
atv’nin sevilen dizisi Maraşlı uzun süre hafızalardan çıkmayacak bölümüyle ekrana geldi. Türel ailesinden intikam almak isteyen Necati, babası ve kardeşinin ölümüne neden oldu. Baba ve oğulun katili sanılan Maraşlı’nın müebbet hapis cezası alması izleyenleri şoke etti.
NECATİ ÖZ BABASININ AZİZ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!
Yayınlanan bölümde öz babasını Ömer zanneden ve Türel ailesinden intikam almak isteyen Necati, öz babasının Aziz olduğunu öğrendi. Büyük bir yıkım yaşayan Necati, Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için Maraşlı'dan yardım istedi.
AZİZ VE İLHAN ÖLDÜ!
Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş, Aziz ve İlhan'ı öldürerek intikamını aldı. Çok konuşulan bölümde Savaş oynadığı oyunla Maraşlı'nın tutuklanmasına neden oldu. Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için gelen Maraşlı, polis baskınıyla Baba oğulun katili sanıldı. Bölümde Maraşlı'nın müebbet hapis cezası alması izleyenleri şoke etti.
NECATİ İNTİHAR ETTİ!
Bölümde tüm hayatını Türel ailesinden intikam almaya adayan Necati, Aziz ve İlhan'ın ölümüyle yıkıldı. Yaşadığı vicdan azabına dayanamayan Necati, kendisini asarak intihar etti. Vasiyetini de bırakan Necati'nin ölümü bölümde heyecanı doruğa taşıdı.
MAHUR MARAŞLI'YI YALNIZ BIRAKMADI!
Müebbet cezası alan Maraşlı'yı, Mahur yalnız bırakmadı. Hapishanede Maraşlı'yı ziyaret eden Mahur'a, Maraşlı veda etti ve bir daha gelmemesini söyledi.
Bölümün final sahnesinde ise Mahur elinde tuttuğu kanıtla, Necati'nin hain olduğunu bildiği ortaya çıktı. Büyük bir ilgiyle izlenen "Maraşlı", şoke edici gelişmeleriyle sosyal medyada gündeme oturdu.
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