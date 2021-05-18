Maraşlı’dan hafızalara kazınacak bölüm! Yeni bir sayfa açıldı

AZİZ VE İLHAN ÖLDÜ!

Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş, Aziz ve İlhan'ı öldürerek intikamını aldı. Çok konuşulan bölümde Savaş oynadığı oyunla Maraşlı'nın tutuklanmasına neden oldu. Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için gelen Maraşlı, polis baskınıyla Baba oğulun katili sanıldı. Bölümde Maraşlı'nın müebbet hapis cezası alması izleyenleri şoke etti.