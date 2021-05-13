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Esra Erol’a doğum günü sürprizi! Hayranlarından anlamlı hediye

ekranlarında yayınlanan ’da programıyla hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol, yeni yaşını stüdyoda kutladı. Hayranları tarafından hazırlanan video, Esra Erol’u oldukça duygulandırdı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Esra Erol’a doğum günü sürprizi! Hayranlarından anlamlı hediye

ve Türkiye'nin en çok izlenen programlarından birine imza atan , doğum gününü stüdyoda kutladı. Ünlü sunucu, hayranları tarafından büyük sürprizle karşılandı.

HAYRANLARINDAN ANLAMLI HEDİYE

Esra Erol'un fan club ailesi, kendisine bir sürpriz hazırlandığını duyunca çok şaşırdı.

GÖZLERİ DOLDU

Videoda; hayranlarının Esra Erol adına bağışta bulunduğu anlatıldı. Bu anlamlı armağan karşısında Esra Erol oldukça duygulandı.

"ÇOK ANLAMLI BİR HEDİYE TEŞEKKÜR EDERİM"

Videoyu izledikten sonra bir açıklama yapan Erol, " ailesine buradan sevgilerimi iletiyorum. Her yerde, her zaman nasıl oluyorlar bunu bilemiyorum. Ama onların bana olan duygularını burada hissediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Sabahtan beri fotoğraflar ve videolar, gönderdiğiniz çiçek ve mesajlarla beni inanılmaz mutlu ettiniz. Çok anlamlı bir hediye teşekkür ederim." diye konuştu.

Doğum gününde Esra Erol'a büyük sürpriz DOĞUM GÜNÜNDE ESRA EROL'A BÜYÜK SÜRPRİZ

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