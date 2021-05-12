Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirvenin sahibi oldu! İlyas noktayı koydu

Eşi Ömür'le problemleri olan İlyas bir yandan düşmanlarının da hedefindeydi. Ancak İlyas, yeğeni Alpaslan ve Pınar'ın yardımıyla düşmanlarına tuzak kurdu ve onları avlamaya devam etti. İlyas, kurduğu plan gereği Pınar'la baş başa yemek yerken eşi Ömür tarafından basıldı ve Ömür, Pınar'a silah çekti. Bu olay İlyas için bardağı taşıran son damla oldu ve eşi Ömür'e "Hayatımdan çık git dedi."