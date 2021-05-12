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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirvenin sahibi oldu! İlyas noktayı koydu

ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, aksiyon dolu 194’ncü bölümüyle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam eden dizinin son bölümüne, İlyas’ın düşmanlarına kurduğu tuzak ve eşi Ömür’ü hayatından çıkarması damga vurdu.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirvenin sahibi oldu! İlyas noktayı koydu

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne hedefteki İlyas'ın düşmanlarına kurduğu tuzak ve eşi Ömür'ü hayatından çıkarması damga vurdu.

Eşi Ömür'le problemleri olan İlyas bir yandan düşmanlarının da hedefindeydi. Ancak İlyas, yeğeni Alpaslan ve Pınar'ın yardımıyla düşmanlarına tuzak kurdu ve onları avlamaya devam etti. İlyas, kurduğu plan gereği Pınar'la baş başa yemek yerken eşi Ömür tarafından basıldı ve Ömür, Pınar'a silah çekti. Bu olay İlyas için bardağı taşıran son damla oldu ve eşi Ömür'e "Hayatımdan çık git dedi."

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %9,99 izlenme oranı ve %21,52 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 194. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan giriş yaptı!

EDHO 194. yeni bölüm izle EDHO 194. YENİ BÖLÜM İZLE
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