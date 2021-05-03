03 Mayıs 2021, Pazartesi
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EDHO'da nefesler tutuldu! Hızır ailesini koruma altına alıyor!

ekranlarında izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 193. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. EDHO 193. bölümünde, ", 'e yanıkmış!" sözü dikkat çekiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 03.05.2021
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EDHO'da nefesler tutuldu! Hızır ailesini koruma altına alıyor!

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.

EDHO'da nefesler tutuldu! Hızır ailesini koruma altına alıyor!

Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar.

EDHO'da nefesler tutuldu! Hızır ailesini koruma altına alıyor!

Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.

EDHO'da nefesler tutuldu! Hızır ailesini koruma altına alıyor!

Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koşar.

EDHO'da nefesler tutuldu! Hızır ailesini koruma altına alıyor!

Her zaman güçlüden yana olduğu dile getiren Yaman Korkmaz, bu kez tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana yapar.

EDHO'da nefesler tutuldu! Hızır ailesini koruma altına alıyor!

Yaman Korkmaz ve Yavuz Sincanlı'nın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak için görüşür.

EDHO'da nefesler tutuldu! Hızır ailesini koruma altına alıyor!

Sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarına korku salmaya başlar.

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