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Akıncı 17. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

17. yeni bölüm canlı izle! | ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı, reyting rekorlarını altüst etti. Diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, "Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, Akıncı!" sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları '' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte tek parça izleme adresi....

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Giriş Tarihi: 23.04.2021
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Akıncı 17. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.

AKINCI 17. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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