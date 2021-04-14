14 Nisan 2021, Çarşamba
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atv.com.tr 7 kategoride birinci

hem iddialı dizileri hem de programlarıyla her daim gündemde olmayı sürdürüyor. atv televizyondaki başarısını kanalının internet sitesi 'de de Mart ayında 7 kategoride birinci gelerek gösterdi.

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 14.04.2021
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atv.com.tr 7 kategoride birinci

Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçümlerini yapan Gemius raporlarına göre; atv'nin internet sitesi atv.com.tr geçtiğimiz Mart ayında 7 kategoride birinci oldu.

Mart 2021'de atv.com.tr; web siteleri arasında "Views" ve "Avarage Time Spent", Stream'de ise "Avarage Time Spent", uygulamalar arasında ise "RU", "Views", "Avarage Time Spent" ve "Visits" kategorilerinde birinci oldu.

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