atv.com.tr 7 kategoride birinci

Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçümlerini yapan Gemius raporlarına göre; atv'nin internet sitesi atv.com.tr geçtiğimiz Mart ayında 7 kategoride birinci oldu.

Mart 2021'de atv.com.tr; web siteleri arasında "Views" ve "Avarage Time Spent", Stream'de ise "Avarage Time Spent", uygulamalar arasında ise "RU", "Views", "Avarage Time Spent" ve "Visits" kategorilerinde birinci oldu.