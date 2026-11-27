Casper Excalibur G915, uzun oyun oturumlarında elinin temas ettiği klavye bölgesinin sıcaklığını merak eden oyunculara bağımsız test verisi sunar. 1878'den beri faaliyet gösteren İsviçre merkezli bağımsız test kuruluşu SGS, dört saatlik oyun yükünde WASD tuşlarının bulunduğu bölgede en yüksek 34,1 °C ölçtü. Bu bölge için eşik 38 °C'ydi. İki turbo fan ve beş bakır ısı borusu, premium alüminyum gövdedeki soğutma düzenini oluşturur. Dahili klavyeyle oynayan kişi açısından ölçümün değeri, yön tuşlarının çevresinde elin uzun süre kaldığı yüzeye ilişkin bilgi vermesidir. Bu alan, özellikle hızlı hareket ve yön değişikliği gerektiren oyunlarda sık kullanılır. Sonuçlar test edilen konfigürasyona aittir.

OYUN SIRASINDA WASD BÖLGESİNİN SICAKLIĞI

Dahili klavyede oynarken el, oyun boyunca WASD tuşları ve çevresindeki gövdeyle temas eder. Yüzey sıcaklığı bu yüzden uzun oturumlarda kullanıcının doğrudan hissettiği bir veridir. Casper Excalibur G915'in klavye çevresinde yapılan ölçüm, tam olarak bu temas alanını kapsar.

Dört saatlik oyun yükünde WASD bölgesinin ortalama sıcaklığı 32,7 °C, en yüksek sıcaklığı 34,1 °C oldu. Bu süre boyunca yüzeyin sıcaklığının 38 °C eşiğinin altında kalması, dahili klavyeyle uzun oturum yapan oyuncular için somut bir konfor ölçütü sunar.

İKİ TURBO FAN VE BEŞ BAKIR ISI BORUSU

, iki turbo fanı beş bakır ısı borusuyla birlikte kullanır. Isı boruları, bileşenlerden gelen ısının soğutma sisteminin farklı bölümlerine taşınmasına yardımcı olur. Fanlar da gövdedeki hava akışını sağlar.

Premium alüminyum gövde, cihazın fiziksel tasarımını oluşturur. Soğutma düzeni ise oyun sırasında yük taşıyan işlemci ve grafik biriminden gelen ısının uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Özellikle bilgisayarı uzun süre aynı masada kullanan oyuncular için cihazın havalandırma açıklıklarının çevresinde alan bırakmak yerleşimin bir parçasıdır.

UZUN OTURUMLARDA KLAVYE KONFORU

Hızlı hareket girilen oyunlarda sol el uzun süre klavye üzerinde aynı konumda kalabilir. Bu nedenle WASD çevresinde ölçülen sıcaklık, kasa yüzeyine temas eden oyuncu için doğrudan ilgili bir bilgidir. Fare kullanan elin konumu, sol elin klavye çevresindeki temasını değiştirmez.

Casper Excalibur G915'in dört saatlik ölçümü uzun bir oyun oturumunu temsil eder. Aynı bölgede bildirilen ortalama ve en yüksek sıcaklık, oturum süresince yüzeyin nasıl davrandığını gösterir. Klavyenin konumu ve kullanıcının elini ne kadar süre aynı bölgede tuttuğu ise konfor deneyimini şekillendirir.

Casper Excalibur G915'in soğutma düzeni ve klavye sıcaklığı

Özellik Casper Excalibur G915 Kullanıma karşılığı Oyun yükü Dört saat Uzun oturum WASD bölgesi En yüksek 34,1 °C / eşik 38 °C Dahili klavyede elin temas ettiği alan Soğutma İki turbo fan ve beş bakır ısı borusu Hava akışı ve ısı taşınması WASD ortalaması 32,7 °C Oturum boyunca klavye bölgesinin ortalaması

DAHİLİ KLAVYELİ OYUN MASASI

Dahili klavye, harici bir klavyeye yer ayırmadan doğrudan laptop üzerinde oynamayı sağlar. Bu düzende WASD bölgesinde yapılan sıcaklık ölçümü önem kazanır. Özellikle dar masalarda laptopun kendi klavyesinin ve ekranının birlikte kullanılması, kullanıcının cihazla temasını artırır.

Harici klavyeyle oynayan kişinin elleri laptopun yüzeyinden uzaklaşır. Buna karşılık bilgisayarın kendi klavyesini kullanan kişi için ölçülen 34,1 °C değeri doğrudan temas ettiği bölgeyi tarif eder. Masa düzeni, değerin gündelik kullanım açısından önemini belirler.

Oyun sırasında soğutma, gövdedeki hava giriş ve çıkışlarının çevresinde alan olduğunda çalışabileceği bir yerleşime ihtiyaç duyar. Sert ve düz bir masa, laptopun alt yüzeyini ve bağlantılarını oyun boyunca aynı konumda tutmayı kolaylaştırır.

Bir oyun oturumu uzadığında klavye yerleşimi, ekran konumu ve bileklerin oturduğu yüzey birlikte önem kazanır. G915'in WASD alanı için yayımlanan ölçüm, bu düzenin temas sıcaklığına ilişkin kısmına yanıt verir.

SONUÇ

Casper Excalibur G915, dört saatlik oyun yükünde WASD alanında en yüksek 34,1 °C'ye ulaştı. İki turbo fan ve beş bakır ısı borusuyla çalışan soğutma düzeni, özellikle dahili klavyeyle uzun oturum yapan oyuncular için bu yüzey ölçümüyle birlikte değerlendirilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G915 uzun oyunda klavye bölgesini kaç derecede tuttu?

SGS, dört saatlik oyun yükünde Casper Excalibur G915'in WASD tuşlarının bulunduğu bölgede en yüksek 34,1 °C ölçtü. Ölçümde bu alan için 38 °C eşiği kullanıldı. Dahili klavyeyle oynayan kullanıcı açısından değer, yön tuşlarının çevresinde elin temas ettiği yüzeye ilişkin bir sonuçtur.

Casper Excalibur G915'te kaç fan ve ısı borusu bulunur?

Casper Excalibur G915'in soğutma sisteminde iki turbo fan ve beş bakır ısı borusu yer alır. Borular, ısının bileşenlerden uzaklaştırılmasına ve sistem içinde taşınmasına yardımcı olur. Fanlar gövdede hava akışı sağlar. Bu iki bileşen grubu soğutma düzeninde birlikte çalışır. Tasarım, cihazın gövdesine yerleşiktir.

WASD alanında ortalama sıcaklık kaç dereceydi?

Dört saatlik SGS ölçümünde WASD bölgesinin ortalama sıcaklığı 32,7 °C oldu. Aynı alanda kaydedilen en yüksek değer 34,1 °C'ydi. Laptopun dahili klavyesiyle uzun süre oynayanlar için ortalama değer, elin oturum boyunca temas ettiği alan hakkında ek bilgi verir. Ölçüm WASD tuşlarının çevresinde yapıldı.

Bakır ısı boruları Casper Excalibur G915'te ne işe yarar?

Isı boruları, yük altında çalışan bileşenlerden gelen ısının soğutma düzeni içinde taşınmasına yardımcı olur. Casper Excalibur G915 bu iş için beş bakır boru kullanır. İki turbo fan da gövdede hava akışını destekler. Bu yapı, cihazın uzun oyun oturumlarına yönelik soğutma tasarımının parçasıdır.

Dahili klavyeyle oynarken WASD sıcaklığı neden önemlidir?

Dahili klavye kullanıldığında oyuncunun eli, karakteri veya aracı yönlendirmek için WASD tuşlarına ve bu tuşların çevresine doğrudan temas eder. Bu bölgede yapılan sıcaklık ölçümü, özellikle hızlı yön değiştirilen oyunlarda uzun süre aynı alanda kalan elin temas ettiği yüzeyi tarif eder.