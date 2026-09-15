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Türkiye’de Apple TV dönemi başlıyor! iCloud+ aboneleri ek ücret ödemeyecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye’de Apple TV dönemi başlıyor! iCloud+ aboneleri ek ücret ödemeyecek

Apple TV’nin Türkiye’de iCloud+ içine dahil edilmesiyle abonelik dengesi değişiyor. Eylül sonuna kadar başlayacak yeni dönemde iCloud+ kullanıcıları Apple TV ve Apple Arcade’e ek ücret ödemeden erişebilecek.

Apple'ın dijital içerik servisleriyle ilgili Türkiye hamlesi netleşti. Şirket, Türkiye'deki iCloud+ aboneliğinin kapsamını genişletiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte iCloud+ kullanıcıları, Apple TV ve Apple Arcade'e ayrı bir abonelik ücreti ödemeden erişebilecek. Bu gelişmeyle birlikte Apple TV'nin Türkiye'deki kullanım alanı da genişlemiş olacak.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

APPLE TV ICLOUD+ ABONELERİNE AÇILIYOR

Yeni sistemle Türkiye'deki iCloud+ aboneleri, Apple TV içeriklerine mevcut abonelikleri üzerinden ulaşabilecek. Bunun için ayrıca Apple TV aboneliği satın almaları gerekmeyecek. Apple'ın orijinal içerikleri iPhone, iPad ve Mac gibi cihazların yanı sıra Apple TV 4K, uyumlu akıllı televizyonlar ve oyun konsollarından da izlenebilecek.

Böylece iCloud+ yalnızca depolama alanı sunan bir abonelik olmaktan çıkıp farklı Apple servislerini bir araya getiren daha kapsamlı bir pakete dönüşecek.

(Apple)(Apple)

APPLE ARCADE'DE 200'DEN FAZLA OYUN

Yeni paketin bir diğer dikkat çeken tarafı ise Apple Arcade olacak. iCloud+ aboneleri, Apple Arcade kataloğundaki 200'den fazla oyuna ek ücret ödemeden erişebilecek. Katalogda farklı türlerden çok sayıda oyun bulunuyor. Bunlar arasında Football Manager 26 Touch, NBA 2K26 Arcade Edition ve Madden NFL 27 Arcade Edition gibi bilinen yapımlar da yer alıyor.

Daha farklı türleri tercih eden kullanıcılar için ise Hello Kitty Island Adventure, Sneaky Sasquatch, Angry Birds Reloaded ve Cooking Mama: Cuisine! gibi oyunlar öne çıkıyor. Apple'ın resmi bilgilerine göre Apple Arcade, Apple cihazlarında 200'den fazla oyuna reklamsız ve uygulama içi satın alma olmadan erişim sunuyor.

(MacRumors)(MacRumors)

APPLE MUSİC SELECT DE PAKETE EKLENİYOR

Apple'ın Türkiye'de iCloud+ kapsamını genişletmesi yalnızca video ve oyun servisleriyle sınırlı kalmıyor. Pakete Apple Music Select koleksiyonu da dahil ediliyor. Apple Music tarafından hazırlanan bu koleksiyon, reklamsız dinleme deneyimine yönelik istasyon ve çalma listelerini kapsıyor.

Daha geniş Apple Music kataloğuna ulaşmak isteyen iCloud+ kullanıcıları için de özel fiyatlandırma uygulanacak.

Apple Music aboneliğinde özel fiyat

iCloud+ kullanıcılarının yararlanabileceği belirtilen özel fiyatlar şöyle:

Apple Music planı
Normal fiyatı
iCloud+ kullanıcı fiyatı
Bireysel
89,99 TL
49,99 TL
Aile
149,99 TL
134,99 TL

Bu noktada Apple Music Select ile tam kapsamlı Apple Music aboneliğinin aynı hizmet olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Select koleksiyonu belirli istasyon ve çalma listelerini kapsarken, tam Apple Music aboneliği çok daha geniş bir müzik kataloğuna erişim sağlıyor.

(MacRumors)(MacRumors)

ICLOUD+ TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

Apple'ın Türkiye'deki güncel iCloud+ fiyatları depolama kapasitesine göre değişiyor. En düşük seçenek 50 GB için aylık 49,99 TL olarak uygulanıyor. Güncel iCloud+ seçenekleri şöyle:

  • 50 GB: 49,99 TL/ay
  • 200 GB: 169,99 TL/ay
  • 2 TB: 549,99 TL/ay
  • 6 TB: 1.699,99 TL/ay
  • 12 TB: 3.399,99 TL/ay

(MacRumors)(MacRumors)

APPLE TV TÜRKİYE'DE NE ZAMAN KULLANILACAK?

En çok merak edilen konulardan biri de erişimin başlayacağı tarih. Apple'ın duyurduğu yeni kapsamın eylül sonuna kadar Türkiye'de kullanıma sunulması planlanıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri de genişletilen kapsamın sunulacağı ülkeler arasında bulunuyor.

(Apple)(Apple)

APPLE TV TÜRKİYE'DE HANGİ CİHAZLARDAN İZLENEBİLECEK?

Yeni kapsamın kullanıma açılmasıyla Apple TV içeriklerine farklı cihazlardan ulaşılabilecek. Öne çıkan cihazlar arasında şunlar bulunuyor:

  • iPhone
  • iPad
  • Mac
  • Apple TV 4K
  • Uyumlu akıllı televizyonlar
  • Oyun konsolları

Bu sayede Apple ekosistemindeki kullanıcıların içeriklere yalnızca telefon veya bilgisayar üzerinden ulaşması gerekmeyecek.

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