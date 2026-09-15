Türkiye’de Apple TV dönemi başlıyor! iCloud+ aboneleri ek ücret ödemeyecek
Apple TV’nin Türkiye’de iCloud+ içine dahil edilmesiyle abonelik dengesi değişiyor. Eylül sonuna kadar başlayacak yeni dönemde iCloud+ kullanıcıları Apple TV ve Apple Arcade’e ek ücret ödemeden erişebilecek.
Apple'ın dijital içerik servisleriyle ilgili Türkiye hamlesi netleşti. Şirket, Türkiye'deki iCloud+ aboneliğinin kapsamını genişletiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte iCloud+ kullanıcıları, Apple TV ve Apple Arcade'e ayrı bir abonelik ücreti ödemeden erişebilecek. Bu gelişmeyle birlikte Apple TV'nin Türkiye'deki kullanım alanı da genişlemiş olacak.
APPLE TV ICLOUD+ ABONELERİNE AÇILIYOR
Yeni sistemle Türkiye'deki iCloud+ aboneleri, Apple TV içeriklerine mevcut abonelikleri üzerinden ulaşabilecek. Bunun için ayrıca Apple TV aboneliği satın almaları gerekmeyecek. Apple'ın orijinal içerikleri iPhone, iPad ve Mac gibi cihazların yanı sıra Apple TV 4K, uyumlu akıllı televizyonlar ve oyun konsollarından da izlenebilecek.
Böylece iCloud+ yalnızca depolama alanı sunan bir abonelik olmaktan çıkıp farklı Apple servislerini bir araya getiren daha kapsamlı bir pakete dönüşecek.
APPLE ARCADE'DE 200'DEN FAZLA OYUN
Yeni paketin bir diğer dikkat çeken tarafı ise Apple Arcade olacak. iCloud+ aboneleri, Apple Arcade kataloğundaki 200'den fazla oyuna ek ücret ödemeden erişebilecek. Katalogda farklı türlerden çok sayıda oyun bulunuyor. Bunlar arasında Football Manager 26 Touch, NBA 2K26 Arcade Edition ve Madden NFL 27 Arcade Edition gibi bilinen yapımlar da yer alıyor.
Daha farklı türleri tercih eden kullanıcılar için ise Hello Kitty Island Adventure, Sneaky Sasquatch, Angry Birds Reloaded ve Cooking Mama: Cuisine! gibi oyunlar öne çıkıyor. Apple'ın resmi bilgilerine göre Apple Arcade, Apple cihazlarında 200'den fazla oyuna reklamsız ve uygulama içi satın alma olmadan erişim sunuyor.