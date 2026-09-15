Apple'ın dijital içerik servisleriyle ilgili Türkiye hamlesi netleşti. Şirket, Türkiye'deki iCloud+ aboneliğinin kapsamını genişletiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte iCloud+ kullanıcıları, Apple TV ve Apple Arcade'e ayrı bir abonelik ücreti ödemeden erişebilecek. Bu gelişmeyle birlikte Apple TV'nin Türkiye'deki kullanım alanı da genişlemiş olacak.

(A Haber Grafik Ekibi)

APPLE TV ICLOUD+ ABONELERİNE AÇILIYOR

Yeni sistemle Türkiye'deki iCloud+ aboneleri, Apple TV içeriklerine mevcut abonelikleri üzerinden ulaşabilecek. Bunun için ayrıca Apple TV aboneliği satın almaları gerekmeyecek. Apple'ın orijinal içerikleri iPhone, iPad ve Mac gibi cihazların yanı sıra Apple TV 4K, uyumlu akıllı televizyonlar ve oyun konsollarından da izlenebilecek.

Böylece iCloud+ yalnızca depolama alanı sunan bir abonelik olmaktan çıkıp farklı Apple servislerini bir araya getiren daha kapsamlı bir pakete dönüşecek.