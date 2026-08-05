TEKNOFEST Mavi Vatan 2026, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda teknoloji ve savunma sanayisi meraklılarını bir araya getirecek. Genç mühendisler projelerini yarışmalarda sergilerken ziyaretçiler donanma gemilerini gezebilecek, denizcilik teknolojilerini inceleyebilecek ve SAT, SAS ile deniz havacılık birimlerinin gösterilerini izleyebilecek. Etkinlik, denizcilik kültürü ile yerli teknoloji kapasitesini aynı programda buluşturacak.

Program, özellikle mühendislik öğrencileri, teknoloji girişimcileri, genç yarışmacılar ve savunma sanayisine ilgi duyan ziyaretçilere yönelik geniş bir içerik sunacak.

TEKNOFEST 2026 kapsamındaki Mavi Vatan etkinliği, Milli Savunma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Gölcük Tersanesi Komutanlığının ev sahipliği yapacağı program, denizcilik kültürü, ileri teknoloji, savunma sanayisi ve gençlerin yenilikçi projelerini aynı noktada buluşturacak.

Etkinlikte donanma gemileri, deniz teknolojileri, sanal gerçeklik alanları ve askeri gösteriler ziyaretçilerle buluşacak.

MAVİ VATAN İLK KEZ İSTANBUL'DA DÜZENLENDİ

TEKNOFEST Mavi Vatan ilk kez 2025 yılında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlendi. Teknoloji yarışmaları, millî deniz araçları, gemi gezileri, sergiler ve askeri gösterilerin yer aldığı etkinlik 175 bin ziyaretçiyi ağırladı.

ÜÇ YARIŞMA GENÇ MÜHENDİSLERİ BULUŞTURACAK

Festival kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek. Gençler, geliştirdikleri araç ve sistemleri uygulamalı görevlerde sergileme fırsatı bulacak.

Yarışmalar yalnızca derece mücadelesiyle sınırlı kalmayacak. Ortaya çıkan projeler; su altında görev yapabilen araçlar, insansız sistemler ve deniz savunma teknolojileri konusunda geliştirilen çözümleri ziyaretçilere gösterecek. Böylece genç mühendislerin fikirleri, sektör temsilcileri ve teknoloji ekosistemiyle aynı platformda buluşacak.