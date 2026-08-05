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TEKNOFEST Mavi Vatan bu yıl Gölcük'te düzenlenecek: Donanma gemileri, deniz teknolojileri ve gösteriler ziyaretçileri bekliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TEKNOFEST Mavi Vatan bu yıl Gölcük'te düzenlenecek: Donanma gemileri, deniz teknolojileri ve gösteriler ziyaretçileri bekliyor

Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı ana yürütücülüğünde dört gün sürecek program, gençlerin geliştirdiği deniz teknolojilerini savunma sanayisi kabiliyetleriyle aynı alanda buluşturacak. Geçen yıl İstanbul'da 175 bin ziyaretçiyi ağırlayan Mavi Vatan, bu yıl yarışmalar, gemi sergileri ve deneyim alanlarıyla Gölcük'e taşınacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda teknoloji ve savunma sanayisi meraklılarını bir araya getirecek. Genç mühendisler projelerini yarışmalarda sergilerken ziyaretçiler donanma gemilerini gezebilecek, denizcilik teknolojilerini inceleyebilecek ve SAT, SAS ile deniz havacılık birimlerinin gösterilerini izleyebilecek. Etkinlik, denizcilik kültürü ile yerli teknoloji kapasitesini aynı programda buluşturacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026, 20-23 Ağustos’ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve AA)TEKNOFEST Mavi Vatan 2026, 20-23 Ağustos’ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve AA)

GÖLCÜK DENİZ TEKNOLOJİLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

TEKNOFEST 2026 kapsamındaki Mavi Vatan etkinliği, Milli Savunma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Gölcük Tersanesi Komutanlığının ev sahipliği yapacağı program, denizcilik kültürü, ileri teknoloji, savunma sanayisi ve gençlerin yenilikçi projelerini aynı noktada buluşturacak.

Program, özellikle mühendislik öğrencileri, teknoloji girişimcileri, genç yarışmacılar ve savunma sanayisine ilgi duyan ziyaretçilere yönelik geniş bir içerik sunacak.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ FORMU-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Etkinlikte donanma gemileri, deniz teknolojileri, sanal gerçeklik alanları ve askeri gösteriler ziyaretçilerle buluşacak.Etkinlikte donanma gemileri, deniz teknolojileri, sanal gerçeklik alanları ve askeri gösteriler ziyaretçilerle buluşacak.

MAVİ VATAN İLK KEZ İSTANBUL'DA DÜZENLENDİ

TEKNOFEST Mavi Vatan ilk kez 2025 yılında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlendi. Teknoloji yarışmaları, millî deniz araçları, gemi gezileri, sergiler ve askeri gösterilerin yer aldığı etkinlik 175 bin ziyaretçiyi ağırladı.

ÜÇ YARIŞMA GENÇ MÜHENDİSLERİ BULUŞTURACAK

Festival kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek. Gençler, geliştirdikleri araç ve sistemleri uygulamalı görevlerde sergileme fırsatı bulacak.

Yarışmalar yalnızca derece mücadelesiyle sınırlı kalmayacak. Ortaya çıkan projeler; su altında görev yapabilen araçlar, insansız sistemler ve deniz savunma teknolojileri konusunda geliştirilen çözümleri ziyaretçilere gösterecek. Böylece genç mühendislerin fikirleri, sektör temsilcileri ve teknoloji ekosistemiyle aynı platformda buluşacak.

Genç mühendisler, üç farklı yarışmada geliştirdikleri insansız deniz ve su altı sistemlerini sergileyecek.Genç mühendisler, üç farklı yarışmada geliştirdikleri insansız deniz ve su altı sistemlerini sergileyecek.

DONANMA GEMİLERİ ZİYARETÇİLERE AÇILACAK

TEKNOFEST Mavi Vatan programında donanmanın önemli gemilerinin gezilebileceği sergiler kurulacak. Ziyaretçiler, deniz araçlarını yakından inceleyerek gemilerin kullanım alanları ve teknik kabiliyetleri hakkında bilgi edinebilecek.

Festival alanında denizcilik tarihini anlatan deneyim bölümleri, sanal gerçeklik oyunları ve farklı yaş gruplarına yönelik yarışmalar da bulunacak. Dört günlük etkinlik boyunca Sualtı Taarruz, Sualtı Savunma ve deniz havacılık birimleri gösteriler gerçekleştirecek.

Mavi Vatan'ın ardından TEKNOFEST 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.Mavi Vatan'ın ardından TEKNOFEST 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'İN YENİ ROTASI ŞANLIURFA

TEKNOFEST 2026, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğündeki festival, bilim ve teknoloji projelerini Şanlıurfa'nın köklü tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturacak. Organizasyona teknoloji şirketleri, kamu kurumları, üniversiteler ve medya kuruluşları destek verecek.

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