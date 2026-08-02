Parmaktan sağlık takibi dönemi: Teri analiz eden akıllı yüzük geliştirildi

Giyilebilir teknolojilerde sağlık takibine yeni bir boyut kazandırabilecek dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Kaliforniya Üniversitesi San Diego'daki bilim insanları, parmaktan topladığı teri analiz ederek biyokimyasal verileri gerçek zamanlı izleyebilen akıllı yüzük prototipi geliştirdi. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, mevcut akıllı yüzüklerin sunduğu biyofiziksel ölçümlerin ötesine geçerek moleküler düzeyde sürekli sağlık takibinin mümkün olabileceğini ortaya koydu.

Yeni yüzük, glikoz ve keton seviyelerini sürekli takip edebiliyor. (Görsel: A Haber Temsili)

SADECE NABIZ DEĞİL, VÜCUT KİMYASINI DA TAKİP EDİYOR

Bugün piyasada bulunan akıllı yüzükler daha çok kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve uyku düzeni gibi biyofiziksel verileri ölçüyor. Yeni geliştirilen CHARM (Sürekli Sağlık Analiz Yüzük Modülü) ise doğrudan vücut kimyasını izleyebilen farklı bir sistem sunuyor.

Araştırmacılar, yüzüğün parmaktan topladığı ter üzerinde yaptığı analizlerle aynı anda dört farklı biyokimyasal belirteci sürekli takip edebildiğini belirtiyor. Sistem, glikoz, keton, laktat, ürik asit, C vitamini ve alkol olmak üzere altı biyokimyasal belirteci analiz edebiliyor. Bunlardan aynı anda dört farklı belirtecin ölçümü gerçekleştirilebiliyor.