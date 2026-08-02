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Parmaktan sağlık takibi dönemi: Teri analiz eden akıllı yüzük geliştirildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Parmaktan sağlık takibi dönemi: Teri analiz eden akıllı yüzük geliştirildi

Kaliforniya Üniversitesi San Diego'da geliştirilen yeni nesil akıllı yüzük, yalnızca nabız veya uyku verilerini değil, parmaktan topladığı ter sayesinde glikoz ve keton dahil birçok biyokimyasal belirteci anlık olarak takip edebiliyor. Araştırmacılar, teknolojinin özellikle diyabet takibinde önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.

Giyilebilir teknolojilerde sağlık takibine yeni bir boyut kazandırabilecek dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Kaliforniya Üniversitesi San Diego'daki bilim insanları, parmaktan topladığı teri analiz ederek biyokimyasal verileri gerçek zamanlı izleyebilen akıllı yüzük prototipi geliştirdi. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, mevcut akıllı yüzüklerin sunduğu biyofiziksel ölçümlerin ötesine geçerek moleküler düzeyde sürekli sağlık takibinin mümkün olabileceğini ortaya koydu.

Yeni yüzük, glikoz ve keton seviyelerini sürekli takip edebiliyor. (Görsel: A Haber Temsili)Yeni yüzük, glikoz ve keton seviyelerini sürekli takip edebiliyor. (Görsel: A Haber Temsili)

SADECE NABIZ DEĞİL, VÜCUT KİMYASINI DA TAKİP EDİYOR

Bugün piyasada bulunan akıllı yüzükler daha çok kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve uyku düzeni gibi biyofiziksel verileri ölçüyor. Yeni geliştirilen CHARM (Sürekli Sağlık Analiz Yüzük Modülü) ise doğrudan vücut kimyasını izleyebilen farklı bir sistem sunuyor.

Araştırmacılar, yüzüğün parmaktan topladığı ter üzerinde yaptığı analizlerle aynı anda dört farklı biyokimyasal belirteci sürekli takip edebildiğini belirtiyor. Sistem, glikoz, keton, laktat, ürik asit, C vitamini ve alkol olmak üzere altı biyokimyasal belirteci analiz edebiliyor. Bunlardan aynı anda dört farklı belirtecin ölçümü gerçekleştirilebiliyor.

Parmaktan toplanan ter, biyokimyasal verilerin izlenmesini sağlıyor. (Görsel: A Haber Temsili)Parmaktan toplanan ter, biyokimyasal verilerin izlenmesini sağlıyor. (Görsel: A Haber Temsili)

SPOR YAPMADAN TER TOPLAYABİLİYOR

Prototipi benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de çalışması için yoğun fiziksel aktivite gerektirmemesi.

Araştırma ekibi, cilt yüzeyinden ağrısız şekilde ter çekebilen özel bir ozmotik hidrojel geliştirdi. Bu hidrojel, doğal basınç farkından yararlanarak parmaktan sürekli ter topluyor. Toplanan örnekler yüzüğün içindeki elektrokimyasal sensörlere aktarılıyor. Analiz edilen veriler ise kablosuz bağlantı üzerinden anlık olarak akıllı telefon uygulamasına gönderiliyor.

Diyabet takibinde yeni bir yaklaşım sunabileceği belirtiliyor. (Görsel: A Haber Temsili)Diyabet takibinde yeni bir yaklaşım sunabileceği belirtiliyor. (Görsel: A Haber Temsili)

DİYABET TAKİBİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Araştırmacılar, geliştirilen teknolojinin genel sağlık takibinin yanı sıra özellikle diyabet hastaları için önemli avantajlar sağlayabileceğini düşünüyor.

Çalışmada yer alan Prof. Joseph Wang, glikoz ve keton seviyelerinin aynı anda sürekli izlenebilmesinin insülin dozlarının daha doğru planlanmasına katkı sunabileceğini ifade etti. Bunun yanında günlük beslenme düzeni ve metabolik değişimlerin daha yakından takip edilmesinin de mümkün olabileceği değerlendiriliyor.

Yapılan testlerde hem sağlıklı gönüllülerden hem de Tip 1 diyabet hastalarından elde edilen glikoz verilerinin ticari sürekli glikoz ölçüm cihazlarıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu görüldü. Keton ölçümlerinin de mevcut kan analiz cihazlarına yakın sonuçlar verdiği bildirildi.

Prototip yüzük, yaklaşık 12 saat kesintisiz çalışabiliyor. (Görsel: A Haber Temsili)Prototip yüzük, yaklaşık 12 saat kesintisiz çalışabiliyor. (Görsel: A Haber Temsili)

AKILLI YÜZÜĞÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Özellik Detay
Ölçüm yöntemi Parmak terinin elektrokimyasal analizi
Takip edilebilen belirteçler Glikoz, keton, laktat, ürik asit, C vitamini (askorbik asit) ve alkol
Veri aktarımı Kablosuz bağlantıyla akıllı telefon uygulamasına
Ter toplama sistemi Ozmotik hidrojel
Pil ömrü Yaklaşık 12 saat

Akıllı yüzük, mevcut giyilebilir cihazlardan farklı ölçümler sunuyor. (Görsel: A Haber Temsili)Akıllı yüzük, mevcut giyilebilir cihazlardan farklı ölçümler sunuyor. (Görsel: A Haber Temsili)

SATIŞA ÇIKMADAN ÖNCE AŞILMASI GEREKEN ÖNLEMLER VAR

Araştırmanın yazarlarından Dr. Tamoghna Saha, geliştirilen prototip için şu aşamada ticarileştirme planı bulunmadığını açıkladı. Saha, cihazın günlük kullanıma sunulabilmesi için daha uzun pil ömrü, pratik şarj çözümleri ve geniş kapsamlı klinik doğrulama çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Prototipte kullanılan esnek ve yeniden şarj edilebilir çinko-gümüş oksit batarya yaklaşık 12 saatlik kullanım süresi sunuyor. Bu süre, Mevcut ticari akıllı yüzüklerin haftalar süren pil performansının gerisinde kalıyor.

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